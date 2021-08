La marque de créateur britannique Burberry entre sur le marché du NFT | Invezz

Le secteur NFT continue d’attirer de nouveaux entrants, et pas seulement les revendeurs et collectionneurs, mais aussi les grandes marques. Le dernier exemple en est la maison de couture de luxe britannique Burberry, qui vient d’entrer dans le monde du NFT.

Pour autant que l’on sache, la marque de créateurs est entrée dans le secteur du NFT grâce à un partenariat avec Mythical Games, un studio dirigé par Blankos Block Party. Blankos Block Party est un nouveau jeu NFT qui permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre ou simplement de collecter des personnages NFT ou Blankos. En plus de cela, il permet également aux utilisateurs de concevoir et de créer de nouveaux jeux.

Détails sur Blankos Block Party

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Les Blankos ont été décrits comme une combinaison de Fortnite et de Funko Pops, avec l’ajout de NFT. Comme vous le savez probablement, des jeux comme ceux-ci ont des « skins » qui fonctionnent comme les principaux moteurs de la propriété intellectuelle pour les produits numériques et physiques. Dans cet esprit, une marque de créateur comme Burberry s’intègre parfaitement aux projets NFT, comme Blankos.

Les objets de collection de ce type ont non seulement de la valeur, mais sont même capables de la maintenir ou même de l’augmenter au fil des ans. Pendant ce temps, il est très facile d’entrer dans Blankos Block Party, notamment en raison du fait qu’il s’agit d’un jeu gratuit. Une fois entrés dans le monde de Blankos, les utilisateurs peuvent choisir d’acheter des accessoires et des produits cosmétiques, qui sont totalement facultatifs, mais donnent au jeu tout son charme.

Le jeu est actuellement disponible pour PC, tandis que la prise en charge d’autres plates-formes devrait également être disponible. Le projet lui-même fonctionne sur une variante personnalisée de la blockchain EOS.

Les créateurs de marques rejoignent rapidement le marché du NFT

Quant à Burberry, leurs NFT sont intitulés “Série B” et comprendront plusieurs éditions en édition limitée qui auront lieu le 11 août. La marque a fourni quelques indices sur ce à quoi s’attendre, notamment un jouet en vinyle NFT, des accessoires et un personnage en édition limitée, Sharky B.

Mais, il convient de noter que Burberry est loin d’être le seul créateur de marque à rejoindre le monde NFT. D’autres l’ont déjà fait, comme D&B, Gucci, Louis Vuitton et bien d’autres, la plupart ont rejoint ces derniers mois. Burberry n’est probablement pas le dernier, car tous ces créateurs de marques s’impliquent de plus en plus, lançant de nouveaux projets et inspirant les autres à suivre leurs traces.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent