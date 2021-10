La « marque Beckham » pourrait être « menacée », après que l’ancien international anglais, David, aurait accepté de devenir le visage de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Il a été rapporté que l’ancien milieu de terrain de Manchester United et du Real Madrid a déjà commencé à connaître la nation, après avoir décroché un contrat de 10 ans d’une valeur de 150 millions de livres sterling pour être ambassadeur du pays.

.

L’ancien homme de Man United est déjà en bons termes avec Nasser al-Khelaifi, président de Qatar Sports Investments

GETTY

Mais le bilan et l’attitude du Qatar en matière de droits humains envers la communauté LGBTQ+ suscitent des inquiétudes.

Beckham, dont la valeur est estimée à environ 325 millions de livres sterling, a de nombreuses marques et marques personnelles, ainsi que son club MLS, l’Inter Miami.

Et Conrad Wiacek, responsable de l’analyse sportive chez GlobalData – une société de données et d’analyse de premier plan – estime que l’homme de 46 ans pourrait compromettre toutes les opportunités futures en acceptant cet accord avec le Qatar.

Wiacek a déclaré : « « Lavage sportif » est désormais un terme presque synonyme de l’implication du Moyen-Orient dans le football, et David Beckham prenant de l’argent du régime afin d’être l’affiche de la prochaine Coupe du monde attirera de sévères critiques pour l’ancien capitaine de l’Angleterre et laisser « Brand Beckham » sous la menace.

« Bien qu’on puisse affirmer que l’implication de Beckham mettra en lumière certaines des injustices perçues, les marques peuvent chercher à se distancer de tout soupçon de controverse.

.

Beckham est propriétaire de l’Inter Miami

« En conséquence, de nombreux soutiens personnels de Beckham et ceux de l’équipe MLS qu’il possède, y compris l’Inter Miami, peuvent être menacés – en particulier certains des accords les plus médiatisés tels que ceux avec Procter & Gamble et le nouveau front-of -chemise sponsor XBTO.

« La décision de la FIFA d’attribuer la Coupe du monde au Qatar a suscité de nombreuses critiques, les gens citant les violations des droits humains dans le pays comme une préoccupation.

« Ce problème n’a été qu’exacerbé par les conditions de travail choquantes rencontrées par les travailleurs migrants impliqués dans les projets de stades et d’infrastructures nécessaires pour organiser l’événement.

« Alors que Beckham devrait promouvoir la Coupe du monde avant le début de l’hiver 2022, beaucoup seront impatients de l’interroger sur les violations présumées des droits humains dans le pays, ce qui entraînera des conférences de presse potentiellement gênantes. »