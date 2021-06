La marque de denim haut de gamme Jacob Cohën se fixe un objectif de développement durable – WWD

in

MILAN — La mission de Jennifer Tommasi Bardelle pour l’avenir de la marque Jacob Cohën est humble et très raisonnable : « Nous visons à devenir le complément ultime des collections de la grande maison de couture », a-t-elle déclaré lors d’un entretien au siège milanais de la marque.

Tommasi Bardelle, qui a succédé à son défunt mari à la tête de la marque lancée en 2003 en tant que label de denim de luxe, souhaite que les jeans et les vêtements décontractés de Jacob Cohën deviennent un incontournable dans les magasins de mode les plus importants du monde.

“C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de rationaliser notre distribution”, a déclaré la dirigeante, soulignant que, bien que la marque soit disponible dans 1 300 magasins à travers le monde, elle prévoit de réduire ce nombre au cours des prochaines saisons, en mettant davantage l’accent sur la qualité du réseau de gros.

En juillet, les magasins multimarques, ainsi que les boutiques de la marque à Milan, Paris, Saint-Tropez et Courchevel, recevront les collections automne 2021, les premières produites et distribuées par le nouveau partenaire de licence, la société de fabrication italienne bien établie Sinv. L’année dernière, Jacob Cohën – dont les collections étaient auparavant fabriquées et distribuées par un autre partenaire de licence, Giada – a créé une nouvelle société avec Sinv, nommée Jacob Cohën Industry.

« Techniquement, nous avons signé un accord de licence avec Sinv, mais c’est un accord très particulier, car la façon dont nous travaillons ensemble et nous gérons la marque est très particulière car elle repose sur un échange mutuel constant », a déclaré Tommasi Bardelle, ajoutant qu’elle est très satisfait de la qualité garantie par Sinv.

Travaillant exclusivement avec des partenaires basés en Vénétie, Jacob Cohën, qui prévoit de générer un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros en un an, met fortement l’accent sur la durabilité et, selon Tommasi Bardelle, vise à avoir une chaîne de production durable entièrement certifiée d’ici 2026.

Alors que les vêtements pour hommes représentent 90 pour cent des ventes de la marque, l’entreprise essaie de développer son activité féminine. “Avec la collection automne 2021, nous avons injecté une nouvelle tournure dans la ligne pour femmes offrant des formes plus contemporaines et attrayantes”, a expliqué la dirigeante. « Il est plus facile de prendre des risques avec les vêtements pour femmes car ce n’est pas notre cœur de métier, mais avec la collection printemps 2021, nous avons également repensé la ligne pour hommes. »

Jacob Cohën s’est fait un nom dans l’industrie de la mode avec son approche vestimentaire du jean, mais il ne propose pas que du denim, avec une ligne complète de prêt-à-porter.

« Même si le denim représente encore 50 % de notre activité, nous sommes en pleine croissance en tant que marque de prêt-à-porter », a déclaré Tommasi Bardelle. “Cependant, le denim reste le moteur pour attirer de nouveaux clients, qui, une fois amoureux de nos jeans, commencent à acheter dans les autres catégories.”

L’Italie représentant 30% de l’activité totale de la marque, la marque est fortement présente en Europe, où Jacob Cohën exploite également un shop-in-shop chez Harrods à Londres, dont la taille a récemment doublé.

« Nous sommes en contact avec un partenaire potentiel en Chine pour y distribuer nos collections », a déclaré Tommasi Bardelle, qui a récemment signé un accord avec Michael Burns pour la distribution aux États-Unis.

