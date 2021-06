La marque de lingerie Adore Me allègue que la marque de Rihanna a violé la loi sur les marques de commerce – WWD

Adore Me ne ressent pas l’amour pour Rihanna.

La marque de lingerie, de maillots de bain et de vêtements de sport basée à New York Adore Me affirme que l’entreprise de lingerie Savage x Fenty de la pop star a enfreint son nom, une marque déposée.

Jeudi, Adore Me a déposé une plainte auprès d’un tribunal fédéral californien contre la marque de vêtements d’intérieur de Rihanna, qui appartient en copropriété à TechStyle Fashion Group, la société de mode qui abrite également les marques Kate Hudson’s Fabletics et JustFab dans le plus grand portefeuille. TechStyle est basé à El Segundo, en Californie.

Dans la plainte, Adore Me a déclaré que l’utilisation de termes similaires par Savage x Fenty n’est pas seulement déroutante, mais qu’il s’agit d’un « échange flagrant et délibéré sur la bonne volonté d’Adore Me et d’une violation de la propriété intellectuelle d’Adore Me ».

“Savage a fait la publicité de ses propres produits et services en utilisant” Adore Us “, qui est confusément similaire à ” Adore Me “, en affichant la marque bien en vue dans les annonces sponsorisées sur les moteurs de recherche, tels que Google, pour sa propre ligne de lingerie “, le plainte lit. “Contrairement à ce que suggère une telle publicité, les produits vestimentaires et les services de vente au détail de Savage ne sont pas autorisés par, parrainés par ou affiliés à Adore Me.”

Adore Me a poursuivi en disant dans la plainte que la société avait envoyé à Savage x Fenty une lettre de cessation et d’abstention le 4 juin, mais n’avait pas obtenu de réponse. Adore Me demande maintenant un procès devant jury et qu’un juge décide que Savage x Fenty supprime “Adore Us” de tous les messages marketing, ainsi que de payer des dommages-intérêts et des frais de justice.

Savage x Fenty, que Rihanna a lancé en 2018, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Ce n’est pas la première fois en 2021 qu’Adore Me est pris dans une polémique avec une autre entreprise. En février, la marque de lingerie a déclaré que TikTok supprimait fréquemment les publications de la marque mettant en vedette des femmes de couleur et des femmes considérées comme de grande taille. Adore Me est toujours actuellement sur TikTok.

Rihanna a également eu d’autres problèmes juridiques avec la marque Savage x Fenty. Début 2020, l’entreprise a été accusée de marketing trompeur. En février 2020, le groupe de surveillance Truth In Advertising a affirmé que la marque de lingerie enfermait les clients dans des frais de service mensuels, qui entraînaient des centaines de dollars de frais par an et dont il était difficile de se retirer.

Ce n’est pas non plus la première fois que deux marques de lingerie investissent dans des noms similaires. Fin 2018, Victoria’s Secret a déposé une demande de droits de marque pour l’expression « First Love », jouant sur le succès de la marque de lingerie et de vêtements de détente ThirdLove basée à San Francisco. Victoria’s Secret n’a cependant pas lancé de marque « First Love ».