La marque de lingerie de Sofia Vergara, EBY, reçoit un coup de pouce de 6 millions de dollars – WWD

EBY a de nouveaux bailleurs de fonds.

La marque de lingerie indépendante, cofondée par la star de “Modern Family” Sofía Vergara et Renata Black, a obtenu 6 millions de dollars dans une série A. Aujourd’hui, le e-commerçant basé à New York, qui a été créé en 2018, a de nobles objectifs : devenir le leader de l’industrie des sous-vêtements sans couture.

Soutiens-gorge et sous-vêtements EBY. Photo de courtoisie

« L’objectif d’EBY est que chaque femme qui porte des leggings porte des sous-vêtements EBY. Arrêt dur, point final », a déclaré Black, qui est également directeur général d’EBY, à WWD. “Pourquoi? Parce que je me fiche du produit que vous mettez à côté de notre produit, nous sommes l’autorité en matière de transparence grâce à notre technologie. C’est une technologie qui résout le seul problème que les femmes ont, qui est de monter, de grouper ou de choisir un wedgie où vous ne voulez pas. C’est donc vraiment un produit basé sur la performance.

EBY, qui signifie Empowered by You, utilise une technologie brevetée de flocage, ou « no-slip-grip », pour ses culottes et bralettes sans couture.

Mais Black a ajouté que les objectifs de l’entreprise vont au-delà de la simple vente de sous-vêtements – ou même d’être connue comme une autre entreprise fondée par des femmes, ou une marque de taille inclusive. Au contraire, EBY vise à avoir un but. C’est pourquoi 10 % des recettes des sous-vêtements EBY sont reversés à la Seven Bar Foundation, une organisation à but non lucratif qui soutient les femmes vivant sous le seuil de pauvreté en leur enseignant la finance afin qu’elles puissent créer leur propre entreprise.

Pièces de la nouvelle collection Seamless Luxe d’EBY. Photo de courtoisie

« Combien de marques incluent la taille ? » dit Noir. “C’est une offre [at this point]. Il y a la représentation, bien sûr. Cela ne devrait pas être une nouveauté. Mais pouvoir permettre aux femmes d’avoir un impact avec la seule décision qu’elle prend, c’est génial. Je peux avoir un impact avec juste les sous-vêtements que je décide de porter. Il y avait définitivement un trou dans le marché, parce que personne ne faisait vraiment ça.

“Les gens recherchent maintenant plus d’objectifs au sein des marques qu’ils soutiennent”, a poursuivi Black. « La plupart de nos groupes démographiques veulent avoir un impact. »

Sofia Vergara dans EBY. Photo de courtoisie

Pendant ce temps, EBY, qui a commencé comme un modèle d’abonnement, fournissant aux acheteurs trois paires de sous-vêtements une fois tous les trois mois, exploite désormais entièrement le commerce électronique, permettant aux consommateurs de choisir entre l’abonnement mensuel ou l’achat à la carte.

“Et certaines personnes se demandent ‘Avez-vous vraiment besoin de sous-vêtements par abonnement?'”, a déclaré Black. « Lorsque vous obtenez trois paires de sous-vêtements une fois tous les trois mois, c’est une sorte de bénédiction. Surtout si vous êtes très occupé. Ou, si vous n’avez pas envie de faire la lessive.

Renata Black, cofondatrice de la marque de sous-vêtements EBY. Photo de courtoisie

Black crédite l’ancienne PDG de Victoria’s Secret, Grace Nichols, comme l’un de ses premiers mentors et la personne qui lui a appris à prêter une attention particulière aux habitudes de consommation.

“C’est elle qui m’a vraiment fait m’asseoir dans les magasins, voir comment les femmes achètent et m’a aidé à formuler le meilleur produit, et a également travaillé sur le message avec moi, ce qui est finalement la raison pour laquelle nous avons si bien réussi”, a expliqué Black. « Nous avons modélisé le service d’abonnement d’EBY pour modéliser les comportements de nos clients. Et le produit est quelque chose dont vous avez réellement besoin.

“Les femmes achètent généralement des sous-vêtements trois ou quatre fois par an et les achètent par poignées”, a poursuivi Black. “Je le sais parce que j’ai passé les premiers mois avant le lancement à rester assis dans les magasins, à regarder comment les femmes achètent.”

Le résultat a permis à EBY de doubler ses revenus entre 2018 et 2019, a déclaré Black, ce qui a conduit à l’expansion du commerce électronique en septembre 2020. Le PDG a ajouté que la société était en passe de doubler à nouveau ses revenus au cours de l’année à venir.

“En moins de trois ans, nous avons eu plus de 10 000 critiques cinq étoiles”, a déclaré Black. « C’est beaucoup pour une petite entreprise comme la nôtre.

Le succès a également attiré l’attention des investisseurs, dont Colt Ventures, qui a mené le tour de la série A.

« Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes ravis d’investir dans une entreprise dirigée par des femmes, telle qu’EBY, qui regorge de potentiel de marché et a une mission sociale notable pour soutenir les femmes dans le monde », a déclaré Sundeep Agrawal MD, directeur général de Colt Ventures. . « Tout comme Colt Ventures, EBY est un laser tourné vers l’avenir. Nous sommes ravis de soutenir Eby alors que l’entreprise entre dans sa prochaine phase de croissance. »

Les autres investisseurs incluent Azure Capital ; Robert DiRomualdo, président du conseil d’administration d’Ulta Beauty ; Ken Goldman, ancien directeur financier de Yahoo, et Duncan Niederauer, ancien directeur général de la Bourse de New York.

Vergara, pour sa part, n’est pas non plus étrangère aux industries de la mode et de la vente au détail. L’actrice a lancé Sofía Jeans de Sofía Vergara avec walmart.com en 2019, qui comprend un assortiment complet de vêtements. Plus tôt cette année, Vergara a déclaré qu’elle emménageait également dans l’espace beauté. Elle a également des collaborations avec la marque de lunettes de soleil Foster Grant et des chaussures Payless, et a conclu un contrat de quatre ans avec Kmart qui comprenait des vêtements, des accessoires, des maillots de bain, des vêtements de forme, des bijoux, des bagages et des articles pour la maison. En outre, Vergara a conclu des accords de licence et d’approbation avec un large éventail d’entreprises et de marques, notamment Cover Girl, Head & Shoulders et Kay Jewelers.

“Cela a toujours fait partie de ma carrière”, a déclaré Vergara à WWD en 2019. “J’aime être créatif avec les entreprises que je rejoins”, ajoutant qu’elle choisit les opportunités en fonction de si c’est “quelque chose que j’utilise vraiment, que je vraiment comme, que je vais vraiment porter. Cela doit être réel pour moi – si c’est un shampooing, si c’est un parfum ou si c’est un sous-vêtement.

Quant à EBY, qui compte actuellement une vingtaine d’employés, la start-up prévoit d’utiliser les fonds supplémentaires pour augmenter son personnel, notamment en embauchant un directeur de l’exploitation pour aider à diriger l’entreprise ; augmenter les efforts de marketing, notamment en utilisant des influenceurs dans les futures campagnes ; poursuivre le développement de produits, l’innovation et de nouvelles catégories, et se développer à l’international avec des entreprises de commerce électronique au Canada et au Royaume-Uni

La première sur la liste est la collection Seamless Luxe en édition limitée d’EBY, qui est lancée aujourd’hui.

“Après COVID-19, ce que nos clients ont dit était:” Je veux me maquiller. Je veux me faire coiffer. Je veux porter des talons. Je veux raccrocher mes pantalons de survêtement et je veux juste être pomponnée et être belle », a déclaré Black. « Et c’est vraiment l’objet de la collection Seamless Luxe. Mais aussi ne pas avoir à sacrifier le confort.

« Nous avons des lancements de nouveaux produits vraiment cool [coming later in the year]”, a poursuivi Black. «Nous avons un lancement de maille, une maille sans couture, des sous-vêtements d’époque sans couture et une collection en coton sans couture. Ce sera donc un guichet unique pour tout ce qui est transparent. »