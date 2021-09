La marque de Meghan Markle et du prince Harry “plus grande” que la famille royale | Royale | Nouvelles

La biographie non autorisée d’Omid Scobie et Carolyn Durand, intitulée “Finding Freedom”, a fait sensation avec les affirmations faites dans son nouvel épilogue. Le nouvel épilogue retrace ce qui est arrivé aux Sussex au cours des 12 derniers mois depuis la sortie de la version cartonnée de Finding Freedom. Il examine tout, de leur vie à Santa Barbara, en Californie, à la fausse couche de Meghan, à l’interview d’Oprah Winfrey et aux prétendues tensions familiales lors des funérailles du duc d’Édimbourg en avril.

L’équipe juridique de Harry et Meghan a précédemment déclaré que M. Scobie et Mme Durand ne parlent pas pour eux et qu’ils “n’ont pas collaboré avec les auteurs du livre, et n’ont pas non plus été interviewés pour cela”.

M. Scobie a cependant affirmé en septembre de l’année dernière que la marque de Meghan et Harry était “plus grande” que celle de la famille royale à la suite de leur accord avec Netflix.

M. Scobie a fait valoir que l’intérêt de Finding Freedom dans le monde avait montré à quel point les Sussex étaient devenus grands.

Il a déclaré: “Cela a déclenché un tas de nouvelles conversations et de voir également le niveau d’intérêt qu’ils suscitent dans le monde.

“Nous venons de signer un certain nombre de nouveaux accords de droits étrangers cette semaine et il est déjà disponible en 12 langues et nous en ajoutons constamment à la liste.

“Cela montre simplement la puissance de la marque de la famille royale mais aussi de cette marque de l’équipe Sussex qui, je pense, a presque grossi ou transcendé plus loin que la famille royale elle-même à ce stade.”

Il a également déclaré que les Sussex avaient “désespéré” de montrer leur talent et estimaient qu’ils avaient été “retenus” par The Firm pendant un certain temps.

Dans le cadre de leur accord avec Netflix, le couple prévoit de réaliser des documentaires, des séries documentaires, des longs métrages, des émissions scénarisées et des émissions pour enfants.

La série animée de Meghan – intitulée “Pearl” – est déjà en préparation.

Archewell Productions, la société formée par Harry et Meghan, a déclaré dans un communiqué que le programme serait centré sur les aventures d’une fille de 12 ans inspirée par une variété de femmes influentes de l’histoire.

La série sera produite par Meghan, et elle a déclaré dans un communiqué qu’elle était “ravi qu’Archewell Productions … vous apportera cette nouvelle série animée, qui célèbre les femmes extraordinaires à travers l’histoire”.

Lors de l’annonce de l’accord avec Netflix en septembre dernier, une source proche de Meghan a également déclaré que la duchesse voulait que le monde voie la “vraie elle”.

Ils ont ajouté: «Une grande partie de la série documentaire portera sur leur philanthropie plutôt que sur ce qu’ils font à huis clos.

“Mais ce sera toujours un aperçu fascinant et Meghan espère que les téléspectateurs pourront voir la vraie elle.”

La biographie affirme également dans sa dernière mise à jour qu’il y a eu “peu de progrès” dans l’amélioration des relations entre Harry et son frère le prince William.

M. Scobie a évoqué la rupture des relations entre le couple et la famille royale lors de son apparition dans Good Morning America mardi.

Alors qu’il a déclaré qu’il y avait “peu de progrès” sur la réconciliation au sein de la famille, l’écrivain a déclaré que le temps avait guéri “certains des sentiments” impliqués.

Il a déclaré: “Quand on parle à des sources proches du couple et également à des sources proches de la famille royale, il y a ce sentiment que très peu de progrès sont réalisés.

“Cependant, certains sentiments se sont atténués parce que le temps a fait son œuvre, donc la porte est très ouverte pour que ces conversations aient lieu à un moment donné.”