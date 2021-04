La marque de montres de luxe abordable D1 Milano prospère avec une formule haut-bas – WWD

MILAN – Une mentalité de test-and-try a conduit Dario Spallone au fil des ans, en lançant et en construisant la marque de montres D1 Milano dans le segment du luxe abordable depuis 2013 avec une nouvelle approche.

De l’aveu même de Spallone, sa décision de se lancer dans le projet peut avoir semblé contre-intuitive car la marque était sur le point de rivaliser sur un marché déjà saturé, souvent guidée par une concurrence «à bas prix» et des références flagrantes aux modèles de signature des montres de luxe.

À l’inverse, la marque a réussi à trouver un équilibre entre accessibilité et qualité, en ajustant les trois principales variables ayant un impact sur le prix, telles que le mécanisme de l’horloge, le pays de fabrication et les matériaux utilisés.

La première montre de héros D1 Milano est devenue synonyme de sa montre noire PolyCarbon 40,5 millimètres au toucher doux et velouté et disponible dans une gamme de versions.

«Comment vendre un produit en polycarbonate et le positionner dans le haut de gamme du marché? Cela n’est possible qu’en s’appuyant sur une chaîne d’approvisionnement solide »et sur l’inventivité des gens, a déclaré Spallone.

L’offre de la société s’est élargie pour inclure des options en acier inoxydable et même une collection à remontage automatique haut de gamme appelée Mechanical. Injectés avec une sensation vintage des années 70, les garde-temps D1 Milano sont reconnaissables à leur boîtier octogonal et à leur quart de cercle élégant.

«La catégorie des montres industrielles a un but décoratif, [affordable] les garde-temps sont considérés comme un accessoire et à cette fin, notre offre fait un clin d’œil à l’industrie horlogère haut de gamme pour notre attention à la qualité et aux détails, mais dégage également un ton de voix plus jeune et plus frais qui nous positionne dans le segment du luxe accessible », a déclaré Spallone.

Alors que l’approvisionnement en matériaux s’étend sur deux continents avec du cuir et des tissus pour bracelets en provenance d’Italie et des mécanismes d’horlogerie du Japon, les montres de la marque sont assemblées à Shenzhen, en Chine, comme de nombreuses montres industrielles.

«Ce sont les meilleurs, si je devais amener cette étape de production en Italie, je perdrais la qualité que je peux y arriver», a-t-il déclaré, notant qu’il préfère la qualité au label Made in Italy juste pour le plaisir.

L’entrepreneur est clairement en mode de remise en question tout le temps, ce qui a conduit l’entreprise à «vivre plusieurs vies», comme le disait le fondateur et PDG de la marque.

Dans le cadre de cette approche, Spallone a déménagé le siège social de la société aux Émirats arabes unis, car la marque générait 80% de ses revenus dans la région du Moyen-Orient dans les années suivant sa fondation. Elle est récemment revenue à Milan et a ouvert des bureaux régionaux à Dubaï et à Hong Kong, reflétant l’évolution de la clientèle et la portée mondiale de la marque.

Dans la ville italienne, D1 Milano a ouvert en décembre son premier avant-poste de vente au détail, un magasin de 505 pieds carrés dans le quartier arty de Brera, signe de la stratégie d’expansion de la marque respectant le principe selon lequel elle devrait fournir une expérience relatable et immersive, visant à mettre en valeur les qualités des produits, à la fois en ligne et hors ligne.

Rempli de pièces de design, y compris la chaise Tulu de Cassina conçue par Kazuhide Takahama et la lampe Shogun d’Artemide de Mario Botta, l’espace est inspiré par l’œuvre d’art spécifique au site «Untitled» de l’artiste américain Dan Flavin qui reprend l’église Santa Maria Annunciata dans l’église Chiesa Rossa en Milan.

Alors que l’ouverture d’une unité au milieu de la pandémie était une autre initiative risquée, Spallone maintient son plan d’affaires. Il a exclu de transformer la marque en une entreprise de consommation directe car il pense qu’elle n’est pas évolutive ou viable sur le plan opérationnel et financier à moins que la marque ne soit soutenue par des investisseurs.

En plus de la brique et du mortier, la société – qui était au départ un acteur purement grossiste – a renforcé sa présence en ligne, le commerce électronique représentant désormais 25% des ventes.

En élargissant l’empreinte mondiale de la marque, l’entrepreneur vise à combler le vide en termes de notoriété de la marque. Il pense que seulement 20% des clients potentiels de D1 Milano connaissent réellement la marque et il s’est engagé à élargir la base de consommateurs en investissant dans des initiatives de marketing et liées aux produits dédiées. Celles-ci incluent un certain nombre de collaborations inattendues que la société a signées, notamment avec le jeu d’arcade Metal Slug, le spécialiste de la photographie Kodak et la société automobile Lancia. Une collaboration à venir avec Warner Bros. centrée sur «Clockwork Orange» de Stanley Kubrick sortira plus tard ce mois-ci.

D1 Milano réalise la moitié de ses ventes au Moyen-Orient tandis que le reste est réparti entre la région APAC et l’Europe. Elle vend chaque année environ 80 000 garde-temps, qui se vendent entre 150 euros et 795 euros.

Alors qu’une grande partie de la réussite de Spallone est basée sur les jours de fondation de la marque, lorsque le jeune entrepreneur a lancé D1 Milano alors qu’il sortait de l’Université Bocconi de Milan, il a tendance à l’attribuer à la cohérence que la marque et ses employés ont réussi à exprimer tout en assurant la croissance. et l’expansion.