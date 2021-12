La marque de poisson congelé rappelle un produit après qu’un client a signalé un empoisonnement au poisson

Une entreprise alimentaire californienne a volontairement rappelé un produit à base de poisson plus tôt cette semaine après qu’un consommateur se soit plaint d’un empoisonnement potentiel. Relish Foods, Inc. d’El Segundo a rappelé ses steaks de thon de marque Frozen Pacific Fusion à la suite de la plainte et des tests ultérieurs de la FDA, qui ont révélé que le produit pouvait contenir des niveaux d’histamine susceptibles de produire une réaction allergique. Les produits concernés ont été vendus dans le nord de la Californie.

Après que Relish Foods a reçu la plainte du consommateur, la Food and Drug Administration des États-Unis a échantillonné le 10 oz. steaks de thon et a découvert qu’il contenait des « niveaux élevés » d’histamine qui pourraient provoquer un empoisonnement des poissons scombridés. « Les symptômes, y compris une sensation de picotement ou de brûlure dans la bouche, un gonflement du visage, des éruptions cutanées, de l’urticaire et des démangeaisons cutanées, des nausées, des vomissements ou de la diarrhée, peuvent apparaître quelques minutes à plusieurs heures après avoir mangé le poisson affecté », indique l’avis de rappel. Toute personne présentant des symptômes graves est invitée à consulter un médecin dès que possible.

Relish Foods et la FDA poursuivront leur enquête pour déterminer la cause du problème. Les produits concernés ont été vendus dans les supermarchés Save Mart et les magasins Lucky du 6 octobre au 27 décembre, le jour où le rappel a été annoncé. Les steaks de thon surgelés ont été vendus individuellement avec les dates et le code de production suivants : Date de production : juillet 2021 Meilleur avant : juillet 2023 R11G2821D22A D2091A. Cette information est imprimée dans le coin supérieur droit de l’emballage des steaks de thon. Les produits sans ces codes ne font pas partie du rappel.

Relish Foods pense qu’aucun des produits concernés ne se trouve encore dans les magasins. Cependant, si vous craignez d’avoir acheté des produits visés par le rappel, vous devez vérifier auprès du magasin où le produit a été acheté. Relish Foods n’a pas non plus reçu d’autres plaintes depuis la première. Les clients peuvent contacter l’entreprise au 1-888-301-0881, du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 17 h 00 (PDT).

Les rappels de produits de la pêche ne sont pas rares. Fin novembre, Oregon Lox Company a rappelé des marques de Wild Cold Smoked Keta Salmon Lox après avoir appris que certains saumons pourraient être contaminés par Listeria monocytogenes. La bactérie peut provoquer « des infections graves et parfois mortelles chez les jeunes enfants, les personnes fragiles ou âgées, et d’autres dont le système immunitaire est affaibli », selon la FDA. Vous pouvez trouver plus de détails sur ce rappel sur le site Web de la FDA.