La marque de produits d’époque August obtient près de 2 millions de dollars – WWD

Nadya Okamoto encourage les femmes à parler de leurs règles depuis au moins sept ou huit ans.

“Les règles ne sont pas ces choses honteuses auxquelles nous ne devrions pas penser”, a déclaré Okamoto à WWD par téléphone. Elle parle avec enthousiasme et rapidement sans pause, se répétant souvent pour mettre l’accent. « Les règles rendent la vie humaine possible et nous devons créer de meilleurs soins de règles, meilleurs pour notre corps, meilleurs pour l’environnement et meilleurs pour la terre.

Cette passion pour les règles remonte à 2014. À l’époque, elle était au lycée et croisait régulièrement les mêmes femmes sans-abri sur le chemin de l’école. Ils lui racontaient des histoires sur l’utilisation de papier hygiénique, de chaussettes, de sacs d’épicerie en papier brun ou même de boîtes en carton pour prendre soin de leurs règles.

“Je n’avais jamais pensé à la pauvreté menstruelle auparavant”, a déclaré Okamoto, faisant référence à l’incapacité d’acheter des produits menstruels. “C’était un très gros chèque de privilège.”

Elle a rapidement mobilisé Period.org, une organisation à but non lucratif qui fournit des produits d’hygiène féminine aux femmes dans les endroits nécessiteux, comme les écoles, les refuges et les prisons. Quatre ans plus tard, Okamoto a littéralement écrit le livre sur les menstruations avec « Period Power ».

Maintenant, l’influenceuse, entrepreneure et récente diplômée de Harvard porte sa ferveur pour les soins féminins au niveau supérieur. Plus tôt ce mois-ci, Okamoto a lancé pas si tranquillement August, la marque de produits de soin pour les règles s’adressant directement aux consommateurs, aux côtés du cofondateur Nick Jain. Le duo a levé 1,95 million de dollars lors d’un tour de table, avec des investisseurs tels que la société de capital-risque Hannah Grey ; société d’investissement et agence de marque Bullish ; les anciens dirigeants de Glossier et fondateurs de Chord, une plateforme qui aide les marques à se lancer en ligne, Henry Davis et Bryan Mahoney ; l’acteur de “Black Panther” Winston Duke; La fondatrice de la marque de vêtements d’intérieur Lively, Michelle Cordeiro Grant, et l’ancienne présidente de Refinery29, Amy Emmerich, entre autres.

“Dans un espace où les marques continuent de jouer la sécurité, August canalise leurs expériences personnelles pour créer une marque audacieuse, des produits uniques et des conversations positives pour la période”, a déclaré Sali Christeson, fondateur et PDG d’Argent, un site de commerce électronique. pour les vêtements de travail pour femmes professionnelles qui propose également des conseils de style, et un autre investisseur.

Bien sûr, la perturbation dans l’industrie de l’hygiène féminine n’est pas entièrement nouvelle. Thinx propose des sous-vêtements d’époque – des sous-vêtements dans lesquels vous pouvez saigner directement – ​​depuis plus d’une décennie. Il y a aussi Knix, Ruby Love et The Period Company de Karla Welch, qui vendent tous des sous-vêtements ou des serviettes hygiéniques réutilisables. La marque d’époque Saalt est récemment devenue disponible chez Neiman Marcus. Thinx et Adidas ont tous deux lancé des vêtements de sport d’époque cette année.

Okamoto a déclaré que ce qui rend August différent, c’est qu’il propose des produits sanitaires – tampons, serviettes et doublures – qui peuvent être jetés, par le biais d’un modèle d’abonnement.

“Littéralement, comme 90 % des personnes à qui nous avons parlé et qui faisaient partie de notre groupe démographique de la génération Z, utilisaient des tampons et des serviettes”, a-t-elle expliqué. « Donc, nous nous demandions comment prendre ce produit que les gens utilisent et le rendre plus durable ? »

Pour commencer, les serviettes August ne contiennent pas de plastique, sont fabriquées à 100 % en coton biologique et sont biodégradables en 12 mois. La marque est également neutre en carbone tout au long de sa chaîne d’approvisionnement et reverse une partie de chaque vente à des initiatives qui s’opposent à la soi-disant «Tampon Tax», ou taxe sur les produits d’époque dans certains États du pays. De plus, les acheteurs peuvent poser toutes leurs questions menstruelles autrement embarrassantes dans la section « Ask August » sur Itsaugust.co et suivre la fabrication des produits.

“C’est donc hyper traçable et transparent”, a déclaré Okamoto. “Je voulais créer une marque qui représente réellement ce changement de culture.”

Le premier ordre du jour d’Okamoto était d’inclure du sang d’époque dans la vidéo de lancement de la marque.

“Cela, malheureusement, signifiait que nous ne pouvions pas investir d’argent sur Facebook, car c’est considéré comme un contenu violent et graphique”, a-t-elle déclaré. «Mais pour moi, j’étais, comme, nous devons arrêter cela, empêcher les entreprises de participer réellement à la perpétuation de ces stigmates autour des périodes.

“Si vous regardez comment les produits menstruels ont été vendus au cours du siècle dernier, cela existe, achetez nos produits pour cacher vos règles, ou oubliez que vous avez vos règles, en utilisant du liquide bleu parce que les règles réelles sont trop grossières pour être montrées”, a poursuivi Okamoto. . «Même dans certains cas, nous ne nous sentons pas à l’aise de dire le mot« période ». L’idée [behind August is] de faire des périodes plus de cette expérience parlée.

C’est exactement pourquoi Hannah Grey, qui a mené la levée de fonds, a déclaré vouloir investir en août.

« Nadya et Nick ont ​​des opinions bien arrêtées sur le ton de la marque et le type de produits qu’ils conçoivent, la durabilité, l’impact évolutif et la responsabilité étant des priorités absolues », a déclaré Kate Shillo Beardsley, l’un des partenaires fondateurs de la société de capital-risque. “August est bien placé pour répondre aux besoins et aux désirs de la génération Z d’une manière que les produits de soins menstruels traditionnels n’ont pas.”

Emmerich a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles elle a été attirée par August et a décidé d’investir dans l’entreprise est qu’elle n’essaie pas seulement d’atteindre les jeunes – elle est également dirigée par des jeunes.

« Il n’y a rien de tel sur le marché », a-t-elle déclaré. « Les opportunités pour le mois d’août sur le marché sont grandes ouvertes. Il n’y a eu que quelques nouvelles marques destinées aux femmes plus jeunes, mais aucune n’a été construite par une communauté plus jeune et inclusive en pensant à sa propre génération. »

En fait, Okamoto et Jain, qui ont respectivement 23 et 22 ans, ont déclaré que le plus jeune membre de l’équipe d’août avait 13 ans. « Beaucoup de marques peuvent parler d’atteindre les jeunes et d’essayer d’établir des liens. Mais nous sommes cette communauté », a déclaré Okamoto. « Je pense que cela fait vraiment une différence. Notre idée est que nous pouvons co-créer des produits avec eux.

Elle s’empresse d’ajouter, cependant, qu’août est pour tout le monde, y compris les individus non binaires et les hommes trans. Cela aide à expliquer la diversité de la communauté et des investisseurs.

« Soutenir et investir en août, Nadya et Nick était une évidence », a déclaré Michelle Cordeiro Grant, fondatrice de la marque de vêtements d’intérieur Lively et l’un des investisseurs providentiels d’août. « Je crois fermement au pouvoir de la communauté et de la marque avant tout lors de la création d’une entreprise de consommation forte et durable, qui non seulement propose un produit incroyable, mais met également les gens, les conversations et l’éducation au premier plan de la marque. Nadya et Nick font exactement cela.

Les prix des abonnements d’août varient de 10 $ à 12 $ la boîte, selon la fréquence à laquelle les acheteurs effectuent un achat. Okamoto a déclaré qu’il n’était actuellement pas prévu d’emménager dans le secteur des vêtements d’époque. Bien qu’il existe des sweats à capuche d’août disponibles sur le site Web.

“Mais nous avons vraiment l’intention d’avoir une feuille de route de développement de produits efficace où nous pouvons innover sur les soins menstruels en général”, a-t-elle déclaré. « Donc, nous avons des conversations sur la façon dont vous innovez réellement en matière de soins menstruels ?

“Les marques ont les ressources et la responsabilité de se consacrer à avoir un impact avec un meilleur produit”, a-t-elle ajouté. «Et je pense que les produits d’époque ont joué un rôle très succinct dans la formation de la stigmatisation des règles. Je pense que la partie terrifiante de la création d’une entreprise est que tout ce que je vous dis, je le crois de tout cœur. Mais c’est aussi une chose que nous essayons de prouver.