La marque de sacs à main Boyy ouvre un nouveau magasin à Milan avec une collection capsule – WWD

MILAN — Une grande sculpture en céramique en forme de main est apparue plus tôt ce mois-ci sur la Via Bagutta, invitant les passants à explorer le nouveau magasin de la marque d’accessoires haut de gamme Boyy.

Niché dans le quartier commerçant de luxe du Triangle d’Or de la ville, l’emplacement marque une étape clé dans la croissance de la marque, qui a été fondée à New York en 2006 par les partenaires Jesse Dorsey et Wannasiri Kongman et est basée entre Bangkok et Milan.

Après avoir déménagé l’entreprise en Thaïlande pendant près d’une décennie, les fondateurs ont décidé en 2018 de s’implanter également dans la capitale italienne de la mode, qu’ils visitaient fréquemment à des fins commerciales, allant de l’approvisionnement en matériaux à la participation à des salons professionnels locaux.

“L’Italie fait partie intégrante de notre vie et de nos produits depuis 2006”, a déclaré Dorsey, louant Milan pour son “architecture et sa profonde histoire dans le design”.

« Au début, nous venions deux fois par an rien que pour la Lineapelle [leather] juste, mais ensuite nous avons commencé à passer quelques jours et plus nous restions, plus nous l’aimions », a fait écho Kongman lors d’une interview dans la belle maison milanaise du couple, à quelques pas du magasin Boyy.

Les deux espaces témoignent de l’œil du duo créatif pour le design et la sensibilité aux couleurs, le premier étant rempli de pièces artistiques contrastant avec des meubles essentiels et encadrant une vue inattendue sur un jardin secret, et le dernier développé pour ressembler à une installation artistique plutôt qu’à un simple commercial endroit.

Un autre élément que les deux sites partagent est la touche magique de l’artiste danois Thomas Poulsen, mieux connu sous le nom de FOS : alors qu’il était chez les designers, son travail a été révélé dans certains articles tels que les mini vases Mountain et la pièce Street Lamp coincée dans le salon, le talent était derrière tout le concept expérimental temporaire du magasin.

À l’intérieur du magasin Boyy à Milan. Avec l’aimable autorisation de Boyy

“Je suis obsédé par ses créations de l’ère Céline”, a déclaré Kongman, faisant référence aux projets FOS développés pour la marque française pendant le mandat de Phoebe Philo, y compris des concepts pour des ensembles de podiums et des pièces de décoration pour ses boutiques. “Je ne savais pas que nous pouvions obtenir certaines des pièces qu’il avait conçues pour les magasins, mais il s’est avéré que c’était son droit de vendre, alors nous avons commencé à les collectionner”, a-t-elle ajouté.

Pour réaménager l’emplacement du magasin Boyy de 667 pieds carrés, qui abritait autrefois un magasin d’antiquités, FOS a installé des tissus teints à la main en rose pâle et orange comme murs, créant différentes zones pour mettre en valeur différents styles de sacs à main. Incidemment, le tissu sera réutilisé en tant que sacs en édition limitée à la fermeture de l’installation.

Des miroirs déformés reflétant des images déformées dominent une vitrine et sont ajoutés à l’intérieur, où des socles de sable monolithiques ponctuent l’espace servant de présentoirs de produits. Recouvrant le sol, un tapis bleu électrique imprimé d’objets renversés du sac à main de Kongman joue davantage avec la perception des visiteurs.

Pour marquer l’ouverture, qui sera célébrée avec un cocktail mercredi, la marque a également sorti la collection capsule Bagutta, qui comprend certains des incontournables de Boyy rendus dans de nouvelles couleurs complétant l’installation ainsi que deux nouvelles tailles de Bobby Soft et Wonton. styles de sacs à main.

Style Boyy’s Wonton rendu dans la couleur Ultramarine pour la collection capsule Bagutta. Avec l’aimable autorisation de Boyy

Lors de la Fashion Week de Milan, Boyy dévoilera sa collection printemps 2022, qui s’articulera également autour des classiques de la marque proposés dans de nouvelles tonalités de couleurs.

« En raison de l’époque et de COVID-19, nous avons pensé que ce n’était pas le moment de commencer à proposer de nouvelles versions folles de nos sacs. Nous gardons donc les choses très simples pour le moment », a expliqué Dorsey, ajoutant que les chaussures seront plutôt mises en évidence. Le couple a joué avec les chaussures en 2015 à travers un petit lancement d’un seul style, avant d’expérimenter d’autres catégories, telles que les lunettes de soleil, les foulards en soie et les chapeaux.

“Nous avons lancé un nouveau style de chaussures peut-être chaque année, mais à partir de l’année prochaine, nous allons pousser un peu plus agressivement ce département”, a déclaré Dorsey, révélant que les lunettes devraient également revenir bientôt.

L’écharpe Puffy de la collection Boyy printemps 2022. Avec l’aimable autorisation de Boyy

Pendant ce temps, les sacs à main restent au cœur de l’offre de la marque grâce à leur esthétique sobre et raffinée véhiculée par des designs élégants et quotidiens qui se vendent entre 500 et 1 800 euros environ. Les styles les plus vendus incluent le sac Bobby 23, qui fait partie de la collection Buckle lancée en 2015, qui est devenue la ligne la plus reconnaissable de Boyy.

«Nous avons fait un grand changement cette année-là sur ce que nous voulions accomplir. Tous les six mois, nous devions créer des collections entièrement nouvelles et nous en avions marre de cette énergie et nous nous disions : ” Ralentissons et créons une collection intemporelle “”, a déclaré Dorsey, soulignant que la série Buckle restait la seule de la marque. depuis trois ans, simplement mis à jour avec de nouvelles couleurs, matières et fantaisies chaque saison.

D’autres styles clés incluent désormais le design Wonton, qui fait partie de la collection Take Away lancée en 2019, et la série Soft introduite l’année dernière pour offrir des alternatives en cuir souple et des proportions surdimensionnées.

Le sac Bobby Pisa inclus dans la collection Boyy printemps 2022. Avec l’aimable autorisation de Boyy

La stratégie globale de l’entreprise est d’optimiser sa présence en gros, en privilégiant l’expansion dans de nouvelles zones géographiques plutôt que de multiplier les fournisseurs sur les marchés où elle est déjà présente, ainsi que de favoriser la croissance de son réseau de vente au détail direct à l’avenir.

Par exemple, en Italie, la marque a réduit le nombre de ses grossistes de 40 à 15. Les revendeurs internationaux incluent La Samaritaine, Selfridges, Bergdorf Goodman, Harvey Nichols, Holt Renfrew, Antonia, Modes ainsi que Net-a-porter, LuisaViaRoma et Sens, entre autres.

Boyy possède également quatre magasins à Bangkok – dont un flanqué d’un café de marque au centre commercial Gaysorn Village – en plus de l’unité milanaise et du shop-in-shop de Rinascente lancé l’année dernière. En 2015, l’entreprise a d’abord mis le pied en Europe avec un flagship à Copenhague, qui a finalement fermé, mais a tout de même aidé le couple à accroître la notoriété de la marque sur le continent.

Alors que Dorsey a déclaré ne pas être encore pressé pour d’autres ouvertures directes, une série de projets pop-up est en préparation. Ceux-ci incluent une présence à long terme au grand magasin Globus à Zurich, où le stand Boyy devrait rester pendant au moins six mois, et un pop-up à Lane Crawford à Hong Kong. Une relocalisation d’une des unités de la marque à Bangkok dans un espace plus grand est également à l’ordre du jour.

L’Europe est l’un des plus grands marchés pour la marque, mais Dorsey a reconnu que cela est principalement dû aux touristes, en particulier ceux qui visitent l’Asie, le Moyen-Orient et la Russie, tandis que les États-Unis représentent une grande partie des ventes en ligne sur le label e -Commerce. Dans l’ensemble, il a déclaré que les ventes étaient revenues aux niveaux d’avant la pandémie et s’attend à clôturer l’année avec un chiffre d’affaires d’environ 22 millions de dollars.

Les concepteurs décrivent leur trajectoire de carrière comme une « sorte d’histoire de Cendrillon ».

Les fondateurs de Boyy, Jesse Dorsey et Wannasiri Kongman. Avec l’aimable autorisation de Boyy

« J’étais DJ et barman pendant qu’elle [Kongman] était serveur dans un restaurant », se souvient Dorsey. «En tant que musicien, j’ai fait une musique de film pour un film indépendant, gagnant 10 000 $. J’ai donc mis tout cet argent dans le démarrage de cette marque.

Encouragé par la passion de Kongman pour les sacs à main, le couple a lancé l’aventure de la mode en développant un style unique qui a attiré l’attention de la presse ainsi que de Sarah Andelman de Colette, qui est devenue le premier revendeur international de la marque. C’est le coup d’envoi du succès de la marque à une époque marquée par l’explosion de la popularité du « It » bag.

Maintenant, pour propulser davantage l’entreprise, l’entreprise augmente ses investissements dans le marketing. Pour la première fois, il n’a pas développé de campagne interne mais s’est associé à Jim Goldberg pour les publicités de l’automne 2021, qui rendent hommage au travail fondateur du photographe américain “Rich and Poor” documentant et interviewant des individus de circonstances diverses à San Francisco. entre 1977 et 1985.

De même, avec la campagne Boyy, Goldberg offre un aperçu des royaumes intérieurs d’un casting de créateurs new-yorkais, dont Collier Schorr, Korakrit Arunanondchai, Efron Danzig, Hawa Sahko, Franklin Ayzenberg, Jack Pierson et Kunle Martins. Surmontées d’un texte manuscrit offrant les réflexions personnelles des talents sur le genre et l’identité, les images ont fait leurs débuts dans les magazines ce mois-ci et devraient apparaître dans les rues de Milan pendant la semaine de la mode.

Une image de la campagne publicitaire Boyy automne 2021. Avec l’aimable autorisation de Boyy

La marque s’est autofinancée dès le départ et Dorsey a rejeté l’idée de s’associer avec des investisseurs dans l’immédiat.

« Ce n’est pas si attrayant pour nous. Nous sommes plutôt contents comme ça. Qui sait, tout peut arriver, mais pour l’instant, nous profitons simplement du voyage et nous nous sentons tellement chanceux », a-t-il déclaré. « Si nous devions entrer dans ce monde, nous perdrions quelque chose, car nous devrons alors commencer à rendre compte aux conseils. »

“Et nous ne sommes pas très bons à ça”, a conclu Kongman en riant.