La marque de vêtements d’intérieur Tommy John Taps Nike Execs – WWD

Tommy John a fait de nouvelles embauches.

La marque de vêtements intérieurs pour hommes et femmes a ajouté deux cadres de Nike – Beth Brown et Melissa Ohm – à son équipe grandissante.

«Grâce à l’expertise de Melissa et Beth en matière de produits et à sa passion pour les connaissances des consommateurs, je suis convaincu que nous pouvons devenir la marque la plus appréciée et la plus accessible pour tout ce qui concerne le confort», a déclaré Erin Fujimoto, cofondatrice de Tommy John. «L’expérience de magasinage continuera d’évoluer, mais une chose est certaine, le confort est là pour rester.»

Brown, qui a récemment rejoint la famille Tommy John et qui compte plus de 25 ans d’expérience dans le commerce de détail (18 de ces années chez Nike), est maintenant le vice-président des ventes de Tommy John.

Plus récemment, Brown a occupé le poste de directeur général des grands magasins stratégiques chez Nike, dirigeant la segmentation des consommateurs et la stratégie de distribution pour l’Amérique du Nord. Chez Tommy John, le cadre chevronné a été chargé d’optimiser le commerce de gros, ce qui comprend le partenariat avec les grands magasins stratégiques.

Ohm, qui a également passé 13 ans chez Nike, plus récemment en tant que vice-président mondial des vêtements pour femmes, deviendra bientôt le nouveau directeur des produits de Tommy John. Chez Tommy John, Ohm sera en charge de l’accélération des stratégies de franchise et des nouveaux assortiments de produits. Elle commence le 1er avril.

Tommy John a été fondée en 2008 en tant qu’entreprise de produits de base pour hommes par Fujimoto et son mari Tom Patterson. Mais l’entreprise privée s’est rapidement développée pour inclure d’autres catégories, qui, selon le fondateur, étaient rentables.

Le chiffre d’affaires total, qui comprend l’activité de commerce électronique, la division de vente en gros (plus de 1300 emplacements) et cinq points de vente au détail, a quintuplé en cinq ans entre 2014 et 2019. L’acteur Kevin Hart est devenu un investisseur de Tommy John en 2016.

Les sous-vêtements, soutiens-gorge et autres vêtements de détente pour femmes ont été ajoutés au mélange en 2018 (la division des femmes, qui représente actuellement un tiers de l’activité, devrait être à peu près la moitié dans les années à venir, selon un représentant de l’entreprise). propose des vêtements de prêt-à-porter et des vêtements d’extérieur.

En outre, Tommy John – tout comme de nombreuses marques de vêtements d’intérieur – a profité du style de vie du travail à domicile et du désir de vêtements confortables au milieu de la pandémie. Les revenus totaux ont augmenté de 20% pour l’ensemble de 2020, par rapport à 2019. La catégorie des vêtements de détente a augmenté de 130%, d’une année à l’autre, au cours de la même période.

«Il ne fait aucun doute que l’année écoulée a été difficile», a déclaré Patterson, qui est également directeur général de Tommy John. «Mais je crois fermement que les obstacles viennent des opportunités. Je suis tellement fier de la façon dont l’équipe Tommy John a navigué l’année dernière et maintenant je crois que nous sommes dans une position unique pour accélérer encore plus les catégories de confort. »