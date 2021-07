La marque d’hygiène d’ITC ‘Savlon’ devient une marque de plus de 1 000 crores

in

La marque d’hygiène du conglomérat diversifié ITC ‘Savlon’ est devenue une marque de plus de 1 000 crores de roupies en termes de dépenses de consommation, soutenue par une demande accrue de produits d’hygiène au milieu de la pandémie de Covid en cours.

La major de la cigarette au FMCG à l’hôtel avait acquis Savlon en 2015 en tant que marque de liquide antiseptique de niche de Johnson & Johnson, principalement destinée à être utilisée en Inde afin d’élargir son portefeuille FMCG non-cigarette. Il s’agissait du premier achat dans son segment des soins personnels.

Notamment, Savlon est devenue la première marque à atteindre 1 000 crores de roupies en termes de dépenses annuelles de consommation dans la catégorie des soins personnels du conglomérat basé à Kolkata. Les dépenses des consommateurs pour cette marque étaient d’environ Rs 250 crore au cours de l’exercice 20.

« En seulement sept ans, l’entreprise a réussi à transformer la marque en une marque d’hygiène holistique avec une large gamme d’offres, libérant sa vraie valeur en retour. La marque a été multipliée par plus de 10 depuis son acquisition, pour devenir une marque de 1 000 crores de roupies + en termes de dépenses de consommation et continue de gagner en franchise », a déclaré Sameer Satpathy, directeur général de division, Personal Care Products Business, ITC. FE.

Une telle transformation rapide de la marque a été rendue possible grâce à une poursuite continue de l’innovation, qui est enracinée dans les connaissances des consommateurs et les capacités de R&D, selon Satpathy. La pandémie a accéléré la pénétration et l’adoption de produits dans les catégories Hygiène & Santé.

Savlon a été étendu avec succès à partir d’une marque de liquide antiseptique pour inclure également l’hygiène des mains avec une gamme de formats innovants. Pendant la pandémie, la marque a été étendue avec succès pour inclure l’hygiène des surfaces avec plusieurs lancements comme des nettoyants de surface, des sprays désinfectants pour chiffons, des lingettes et des masques », a déclaré Satpathy.

Selon les estimations de l’industrie, la taille globale de la catégorie des liquides antiseptiques est désormais de 1 100 crores de roupies, là où l’ITC n’est pas. 2 joueur dans le pays. La taille globale de la catégorie de lavage des mains s’élève à 1 081 crore de Rs, et le lavage des mains Savlon n’est pas. 3 dans le pays avec environ 13,50 % de part de marché (en décembre 2020).

La part de marché d’ITC (en décembre 2020) est de 48,1% dans la catégorie des sprays désinfectants, où la taille globale du marché de la catégorie s’élève à Rs 300 crore.

