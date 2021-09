La marque d’hygiène féminine Sanfe lève 1 million de dollars en financement de série A

La startup affirme que son activité en ligne a augmenté de 55% au cours du trimestre en cours

La marque d’hygiène féminine et de soins intimes Sanfe a annoncé lundi avoir levé un nouveau financement de série A de 1 million de dollars. Cet investissement provient de LetsVenture, Ajay Garg, Tarun Sharma (Mcaffeine), Arjun Vaidya, Dhimant Parekh parmi d’autres fondateurs de D2C.

Fondée par Archit Aggarwal et Harry Sehrawat, Sanfe prévoit d’utiliser le capital dans le marketing et l’orientation client. La marque travaille également sur des associations et des collaborations pour augmenter la présence et la mémorisation de la marque auprès du public cible. Sanfe a récemment recruté Radhika Apte en tant qu’ambassadrice de la marque.

La startup affirme que son activité en ligne a augmenté de 55% au cours du trimestre en cours et que la marque a réalisé une croissance de plus de 210% par an. « L’entreprise a enregistré une croissance impressionnante au cours des deux dernières années et se prépare à un élan plus élevé au cours des prochaines années. Ce sera une base pour l’expansion vers de nouveaux marchés ainsi que l’introduction de nouvelles gammes de produits », a-t-il ajouté. Auparavant, Sanfe avait déjà levé 1 million de dollars en financement de pré-série A auprès de Shankar Naryanan, Rohit Chanana, Titan Capital et entre autres.

« Nos investisseurs nous ont énormément aidés à faire de notre vision une réalité grâce à leurs conseils et leur profonde implication. Cela nous a aidés à nous assurer que nous restons fidèles à notre mission d’être une voix et un choix pour le bien-être et l’hygiène intimes des femmes. Cette année, nous allons développer l’activité, constituer un solide portefeuille de produits avec de nouvelles catégories, nous concentrer sur l’expérience client et la résolution de problèmes. Ainsi, cela créera un monde meilleur pour les femmes », a déclaré Harry Sehrawat, co-fondateur de Sanfe.

Selon Sunitha Ramaswamy, présidente de la phase initiale de LetsVenture, Sanfe réussit sans aucun doute à se concentrer sur la connexion avec les femmes en tant que « compagnon de tous les temps » pour leurs différents besoins corporels sans hésitation. «Nous avons observé un boom drastique dans l’espace D2C en raison de la pandémie en cours et il y a une augmentation de la demande de soins de la peau intimes, d’hygiène menstruelle et de soins corporels spécialement conçus pour les femmes. Nous pensons que les besoins des consommateurs évoluent et pour répondre à ces besoins, il est crucial d’avoir une marque comme Sanfe répondant aux besoins inaperçus des femmes. La société a une feuille de route impressionnante de succès prouvés grâce à son modèle commercial unique, dirigé par une jeune équipe fondatrice passionnée. J’ai hâte de faire partie de leur histoire de croissance », a ajouté Ramaswamy.

