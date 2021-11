La marque française de mode de luxe Givenchy lance 15 NFT sur OpenSea

La maison de couture de luxe française Givenchy a déposé 15 jetons non fongibles (NFT) créés en collaboration avec le graphiste Chito sur la place de marché OpenSea.

La vente des NFT se fera par le biais d’une vente aux enchères simulée de sept jours à partir de mardi. Cette marque est la première incursion de Givenchy sur le marché NFT. Le directeur créatif de Givenchy, Matthew Williams, a travaillé avec Chito pour créer les NFT, qui, selon Givenchy, peuvent être utilisés comme avatars en ligne ou photos de profil. Ocean Cleanup, une association développant des technologies pour éliminer la pollution plastique.Givenchy a décidé de lancer ses NFT sur Polygon en raison de la faible consommation énergétique du réseau. Aura Blockchain Consortium, un réseau développé en partenariat avec ConsenSys et soutenu par LVMH, a été consulté sur le développement des contrats intelligents pour les NFT de Givenchy. Les marques de mode haut de gamme de luxe ont pris le train en marche alors que les NFT font leur entrée dans le grand public. La collection NFT inaugurale de Dolce & Gabbana, baptisée Collezione Genesi, a été lancée sur le marché du luxe UNXD et a rapporté environ 5,65 millions de dollars lors d’une vente. La marque de mode de luxe britannique Burberry a également lancé sa propre collection NFT en partenariat avec Mythical Games en août. Les Burberry NFT présentaient des articles via Blankos Block Party, un jeu avec des jouets en vinyle numérique connus sous le nom de Blankos qui vivent sur la blockchain.

