La marque ‘homeOS’ fait une autre apparition dans la nouvelle liste d’emplois Apple

Avant la WWDC21 en juin, Apple a publié une offre d’emploi sur un rôle concernant homeOS. À cette époque, après que la presse a commencé à couvrir ce système d’exploitation inédit, la liste des offres d’emploi a été mise à jour et remplacée par des références à tvOS et HomePod.

Maintenant, Apple propose à nouveau un poste pour travailler avec homeOS pour un ingénieur senior en interface utilisateur iOS au sein de l’équipe Apple Music.

L’offre d’emploi publiée le 11 octobre et repérée par MacRumors dit :

Êtes-vous passionné par la musique? L’équipe Apple Music recherche des ingénieurs logiciels stellaires pour créer des expériences d’écoute impressionnantes pour nos plus d’un milliard d’utilisateurs actifs. Notre équipe a un impact considérable : nous sommes l’une des premières applications sur chaque nouvelle plate-forme Apple, et notre application est souvent présentée dans les Keynotes et dans les supports marketing. Les expériences que vous activez seront certainement tweetées et bloguées partout sur Internet. Vous travaillerez avec des ingénieurs système à travers Apple, en apprenant le fonctionnement interne d’iOS, watchOS, tvOS et accueilOS, et en optimisant votre code pour les performances d’une manière que seul Apple peut faire. Rejoignez notre équipe et faites une réelle différence pour les mélomanes du monde entier

Ce qui est étrange, c’est que Apple mentionne iOS, watchOS, tvOS et… homeOS ? En juin, . Benjamin Mayo a fait un bon point sur ce que homeOS pourrait signifier :

Il est possible qu’en interne cette version de tvOS soit appelée « homeOS » et que ce détail ait innocemment été divulgué dans la copie de la liste d’emplois d’Apple. Cela pourrait également être un aperçu de quelque chose de plus vaste, peut-être un nouveau système d’exploitation qui fonctionnera sur le futur matériel Apple non encore annoncé.

Étant donné que le logiciel HomePod s’appelle littéralement HomePod Software, et qu’il s’agit d’une variante de tvOS, Apple envisage peut-être de lui donner un nouveau nom, car les rapports suggèrent que la société se concentre davantage sur les appareils ménagers à long terme.

Au moment où le premier emploi homeOS est apparu, j’ai écrit dans un commentaire disant qu’« avec homeOS, Apple pourrait également lancer plus de produits axés sur la maison, tels que des variantes du HomePod, et lui donner une meilleure place sous les projecteurs de son système d’exploitation. . Pour l’instant, la société se concentre principalement sur les appareils iOS et offre à ses utilisateurs quelques fonctionnalités pour macOS et watchOS.

Depuis la sortie de l’Apple TV 4K et les nouvelles couleurs du HomePod mini, Apple a été très conservateur quant à son équipe « homeOS ». Par exemple, la société a à peine mentionné tvOS lors de la présentation et HomePod a finalement obtenu le support Lossless et Dolby Atmos.

Nous vous tiendrons au courant si Apple remplace à nouveau les références homeOS à tvOS et HomePod, même si nous espérons que la société prépare des plans majeurs pour les appareils ménagers.

