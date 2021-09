La marque horlogère canadienne Vieren ouvrira un pop-up à New York – WWD

Alors que le monde devient de plus en plus numérisé, les fondateurs de Vieren, Sunny Fong et Jess Chow, ont décidé de faire revivre un classique finement travaillé d’une époque révolue : la montre automatique.

« Il y a toute une génération aujourd’hui qui compte sur l’horloge de son téléphone pour lire l’heure. Mais nous avons pensé que nous pouvions les réintroduire dans la sensation plus personnelle et intemporelle de la montre automatique et le faire d’une manière innovante et neutre en termes de genre », a déclaré le designer Vawk Fong, lauréat 2009 du Project Runway Canada.

Fong et Chow, un ancien consultant en gestion basé à Toronto qui a grandi dans une famille d’horlogers, voulaient que leurs montres sur mesure aient un cadran rectangulaire, ce qui est relativement rare dans l’industrie.

Pour donner vie à leur vision, le duo a commencé à collaborer avec une équipe à La-Chaux-de-Fonds, en Suisse, pour créer des pièces élégantes et monochromes qui allient architecture moderniste et art minimaliste à la mécanique bien conçue de leurs garde-temps.

Ce qui a émergé de ce processus était la première collection OG Automatic de Vieren – soit dans un design mat ou en diamant. Maintenant, pour célébrer son premier anniversaire, Vieren lance la Black Croc, qui coûtera 1 950 $ et est une montre habillée de jour comme de nuit qui reprend le cadran rectangulaire traditionnel de la marque inspiré du cadeau de fin d’études secondaires de Fong et le met à jour avec du noir cuir embossé crocodile qui s’étend de la bande à travers le cadran.

Le style, ainsi que les dernières montres de Vieren, seront présentés à New York lors d’un pop-up à NoLIta qui se déroulera du jeudi au 12 septembre.

“C’était une grande chance pour nous de transmettre notre histoire et de refléter une nouvelle génération d’horlogerie de luxe”, a déclaré Chow.