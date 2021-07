La marque indienne la plus convoitée de Dell, selon un rapport d’enquête

La marque d’électronique Dell est devenue la «marque la plus désirée» de l’Inde dans le rapport 2021 de la TRA. Il s’agit d’une montée de cinq rangs pour Dell par rapport à la sixième position de l’année précédente, battant le quadruple leader Samsung Mobile Phones.

Mi de l’écurie Xiaomi a augmenté encore plus fortement. C’est la deuxième marque la plus désirée en Inde, gagnant dix rangs par rapport au rapport précédent.

LG a peut-être fermé sa fabrication de téléphones portables. Mais en tant que marque de télévision, elle était classée troisième et était suivie de près par ses rivaux Samsung Televisions au quatrième rang.

18 marques indiennes dans le top 50

L’iPhone d’Apple a perdu trois positions pour être classé cinquième dans le rapport, qui est le septième de la série. Le rapport, publié par la société d’analyse des consommateurs et d’analyse de marque TRA, répertorie les 1 000 marques les plus recherchées en Inde grâce à une recherche menée auprès de 2 000 consommateurs-influenceurs de 16 villes indiennes.

N Chandramouli, PDG de TRA Research, a déclaré : « Sur les 1000 marques répertoriées dans le rapport, les 50 premières répertorient 18 marques indiennes, 9 marques américaines, 8 marques sud-coréennes et 7 marques chinoises. Il existe 29 catégories parmi les 50 premières un choix de consommateurs diversifié, cependant, les téléphones mobiles sont la catégorie la plus recherchée avec 9 participants, suivis des ordinateurs portables et des téléviseurs, avec 4 marques chacun.

Oppo a fait un gain impressionnant de 27 rangs par rapport à l’année précédente pour occuper la sixième position, suivi par LG Réfrigérateurs à la septième avec un gain de 22 rangs par rapport au rapport 2020.

Les téléphones mobiles Samsung ont chuté de 7 rangs par rapport au MDB 2020 pour occuper le huitième rang dans le rapport actuel. Sony Entertainment Television, le Hindi GEC, a chuté de 5 rangs à la neuvième place cette année malgré une consommation croissante de contenu télévisé et Vivo a gagné 13 rangs en prenant la dixième place dans le rapport actuel.

« La septième édition des marques les plus désirées de TRA restera pour le moins tumultueuse. Parmi les 1000 premières, les super-catégories qui ont ajouté un nombre important de marques sont la papeterie en hausse de 83 %, les soins de santé en hausse de 42 %, la fabrication en hausse de 40 % et les gadgets en hausse de 21 %. Les super-catégories dont le nombre de marques a diminué sont les vêtements en baisse de 38 %, le commerce de détail en baisse de 33 % et BFSI en baisse de 21 %. Il n’est pas difficile de deviner pourquoi les stylos et les crayons sont devenus plus souhaitables que les banques pendant la pandémie », a déclaré Chandramouli.

Marques IPL : CSK plus convoité que MI

Parmi les autres leaders de catégorie importants dans ce rapport sur les marques les plus désirées de la TRA, citons ICICI Bank qui a dirigé huit autres marques pour diriger les banques privées, LG en tête de deux autres catégories de machines à laver et de réfrigérateurs, BMW battant ses deux rivaux allemands pour diriger les quatre roues motrices (de luxe), IPL l’équipe CSK bat MI en tant que le plus désiré, Godrej Interio faisant une impressionnante montée de 148 rangs pour diriger la vente de meubles, Livpure galopant 432 rangs pour prendre la première place parmi les purificateurs d’eau, CEAT l’augmentant de 142 rangs pour diriger les pneus, AMD leader dans les semi-conducteurs dans son «année de début.

Le rapport sur les marques les plus désirées de TRA est basé sur la matrice de désir de marque propriétaire de la société qui mesure les expressions de désir des consommateurs sur 12 comportements de marque d’une marque. Les marques liées à Covid figurent dans la liste les plus désirées avec six vaccins Covid répertoriés et Covaxin en tête de ce groupe, et quatre marques de suppléments d’immunité ayurvédique avec Immunocharge de Patanjali en tête de liste.