La marque Khadi se renforce à l’échelle mondiale alors que KVIC sécurise les enregistrements de marques dans ces pays

La commission avait déclaré l’année dernière qu’elle avait forcé les portails de commerce électronique tels qu’Amazon, Flipkart, Snapdeal et d’autres à supprimer plus de 160 liens Web vendant des produits utilisant le nom de marque « Khadi ».

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Afin de renforcer et de protéger davantage la marque verbale et la marque « khadi » à l’échelle mondiale, la Khadi and Village Industries Commission (KVIC), l’organisme statutaire pour la promotion des entreprises dans le khadi et les industries villageoises relevant du ministère des MPME, a obtenu « khadi » enregistrements de marques dans trois autres pays : le Bhoutan, les Émirats arabes unis et le Mexique. Les marques ont été sécurisées au Mexique en décembre de l’année dernière, suivis des Émirats arabes unis le 28 juin et du Bhoutan le 9 juillet. Selon le ministère des MPME, des demandes de marques similaires sont en instance dans 40 autres pays, dont les États-Unis, le Qatar, le Sri Lanka et le Japon. , Italie, Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Brésil, etc.

Le nombre total de pays où la marque Khadi a été sécurisée est passé de six, à savoir l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Australie, la Russie, la Chine et l’UE à neuf maintenant. Selon le gouvernement, KVIC a obtenu des enregistrements dans ces pays dans diverses classes qui concernent le tissu Khadi, les vêtements de confection Khadi et les produits de l’industrie villageoise tels que les savons Khadi, les cosmétiques Khadi, les bâtons d’encens Khadi, etc.

Ces dernières années, la popularité de Khadi a connu une croissance massive en Inde et à l’étranger en raison de l’appel du Premier ministre Narendra Modi à adopter Khadi et il est devenu très important pour KVIC de protéger l’identité de Khadi et de sauvegarder l’intérêt des consommateurs et des milliers d’artisans de Khadi qui fabriquent des produits Khadi authentiques, a déclaré le président du KVIC, Vinai Kumar Saxena.

KVIC a noté des cas de certaines entités locales privées dans des pays comme le Mexique et l’Allemagne cherchant à enregistrer une marque pour le nom de marque « Khadi ». KVIC avait contesté la demande de marque de « One Foundation Oaxaca Ac » au Mexique qui avait demandé le logo « Khadi ». De même, une entreprise locale en Allemagne, Best Natural Products GmbH avait obtenu des droits antérieurs sur la marque « KHADI » et des marques connexes dans l’UE et dans d’autres pays dans différentes classes en 2011.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

La commission avait déclaré l’année dernière qu’elle avait forcé les portails de commerce électronique tels qu’Amazon, Flipkart, Snapdeal et d’autres à supprimer plus de 160 liens Web vendant des produits utilisant le nom de marque « Khadi ». C’était à la suite de l’envoi par KVIC d’avis juridiques à plus de 1 000 entreprises utilisant le nom de marque « Khadi India » pour vendre leurs produits et ainsi « causant des dommages à sa réputation et à la perte de travail des artisans Khadi », a noté un communiqué.

Financial Express Online avait rapporté en mai de cette année que les ventes de Khadi avaient rebondi au cours de l’exercice 21 avec une croissance de 3,6 fois supérieure à celle de l’année précédente. Selon les données du tableau de bord du ministère des MPME, 2 790 institutions Khadi impliquant 4,97 artisans lakh ont déclaré des ventes de 3 079,13 crores Rs, contre 2 687 institutions Khadi impliquant des artisans 4,96 lakh déclarant des ventes d’une valeur de 840,97 crore Rs au cours de l’exercice 20. « Il y avait beaucoup de commandes gouvernementales que nous avions reçues l’année dernière. Alors que pendant la pandémie il n’y avait pas eu de vente mais nous avions lancé la vente en ligne qui a soutenu notre croissance. De plus, après l’ouverture des points de vente khadi l’année dernière, un marketing agressif a été entrepris et les clients ont également commencé à accepter les produits locaux », avait déclaré Saxena à Financial Express Online.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.