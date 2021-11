La marque Lush va quitter les réseaux sociaux en signe de protestation

Leçons de la panne de Facebook 1:12

New York (CNN Business) – La marque de savons de mode Lush Cosmetics cessera d’utiliser Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat à partir de ce vendredi, dans une décision radicale d’attirer l’attention sur la façon dont ces plateformes nuisent à la santé mentale des gens.

La société a annoncé lundi que ses comptes seraient désactivés le 26 novembre, le lendemain de Thanksgiving, lorsque la plupart des marques et des détaillants commenceront leurs campagnes sur les réseaux sociaux pour séduire les acheteurs de cadeaux de vacances.

Lush, qui compte plus de 900 magasins dans le monde, dont 240 aux États-Unis et au Canada, a déclaré qu’il resterait en dehors de ces canaux de médias sociaux dans le monde jusqu’à ce que les plateformes assurent un environnement plus sécurisé pour ses utilisateurs.

Bien que Lush soit connue pour ses bombes de bain, shampoings et savons biologiques et sans cruauté, la marque défend également activement des causes sociales et environnementales telles que Black Lives Matter, lutte contre la déforestation et promeut la durabilité parmi ses 659 000 abonnés Instagram, 275 000 abonnés. plus d’un million de followers sur Facebook.

Ce n’est pas la première fois que Lush, une marque privilégiée par la génération Y et la génération Z, essaie d’abandonner les médias sociaux. La société a fait une tentative similaire avec ses comptes britanniques en 2019, affirmant qu’elle était « fatiguée de se débattre avec des algorithmes » et voulait parler directement à ses clients.

Le dernier effort, cependant, intervient à un moment où les sociétés de médias sociaux sont soumises à un examen encore plus approfondi sur la façon dont leurs plateformes peuvent contribuer aux problèmes de santé mentale et physique, en particulier chez les jeunes.

Facebook est actuellement au milieu de ce qui est peut-être la plus grande crise de ses 17 ans d’histoire en raison de problèmes liés aux discours de haine et à la désinformation, qui ont été amplifiés sur la plateforme.

« En tant qu’inventeur des bombes de bain, je fais de mon mieux pour créer des produits qui aident les gens à se déconnecter, à se détendre et à faire attention à leur bien-être », a déclaré Jack Constantine, directeur du numérique et inventeur des produits de Lush, dans un communiqué. « Les plateformes de médias sociaux sont devenues l’antithèse de cet objectif, avec des algorithmes conçus pour faire défiler les gens et les empêcher de se déconnecter et de se détendre. »

La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que les sociétés de médias sociaux publient des directives de bonnes pratiques plus strictes. Lush a déclaré qu’il resterait actif sur Twitter et YouTube.