La marque ‘Mi’ de Xiaomi prendrait fin après plus d’une décennie

La principale marque de smartphones a décidé d’opérer un changement majeur, car Xiaomi éloigne ses produits de la marque “Mi” pour laquelle ils sont connus.

Selon XDA-Developers, ce changement a commencé avec le Xiaomi Mix 4 récemment annoncé et se poursuivra avec les versions futures. Nous avons contacté Xiaomi pour plus de détails sur le changement de nom, mais un représentant a déclaré à XDA que cela s’appliquerait aux produits à venir comme le rumeur Mi 11T, qui pourrait bien s’appeler Xiaomi 11T.

Xiaomi a utilisé la marque “Mi” pour à peu près tous ses produits jusqu’à présent. Même un coup d’œil rapide sur le site Web américain de Xiaomi montre le nom « Mi » un peu partout, y compris le logo qui a été récemment repensé.

Cette décision intervient juste après que Xiaomi ait été couronné le plus grand OEM de smartphones au monde, dépassant Samsung pour la première fois. Bien que la société ne soit pas très présente aux États-Unis, Xiaomi a réussi à conquérir une grande partie du marché mondial avec ses smartphones de milieu de gamme et de grande valeur et ses appareils phares comme le Xiaomi Mi 11 Ultra.

Le retrait de la marque “Mi” intervient 10 ans après la sortie du Xiaomi Mi 1, lui-même lancé un an après MIUI, marquant la fin d’une ère pour l’entreprise. Cependant, comme l’a noté XDA, la société vend déjà ses smartphones en Chine, sans la marque Mi, donc le mouvement vise à unifier ses produits.

On ne sait pas exactement comment cette décision affectera sa marque, mais étant donné la popularité croissante de Xiaomi, l’abandon de la marque “Mi” pourrait aider à faire de l’entreprise un nom plus connu dans de nombreuses régions, en particulier aux États-Unis, où des appareils comme le Xiaomi Mi Band 6 sont disponibles pour affronter certains des meilleurs trackers de fitness.

