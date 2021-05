La marque NFT RTFKT lève 8 millions de dollars et prévoit de créer un marché numérique – WWD

La marque de mode crypto chaude RTFKT Studios vient de remporter un financement de 8 millions de dollars dirigé par Andreessen Horowitz, a annoncé la société mardi.

«Nous sommes très fiers de la façon dont nous avons organisé notre collecte de fonds, en réunissant une équipe unique du jeu, de la mode, de la technologie et de l’art pour créer l’avenir de la mode pour le métaverse», a déclaré le cofondateur Benoit Pagotto à WWD.

Connue pour ses collaborations de sneakers numériques, l’entreprise a maintenant le carburant pour ajouter plus de personnel et des plans sont en cours pour développer sa propre place de marché en ligne.

Actuellement, RTFKT fonctionne avec juste une équipe squelette de deux employés à plein temps – ce qui est remarquable, étant donné le battage médiatique qui s’est développé autour de la marque sur ses NFT, ou jetons non fongibles.

La technologie basée sur la blockchain a des preuves de propriété et d’authenticité, ce qui en fait un sujet d’intérêt intense pour les mondes de l’art numérique, de la mode et des objets de collection, qui ont tous connu une vague d’activité sur les NFT de grande valeur.

Parmi eux, la collaboration de RTFKT avec l’artiste de 18 ans Fewocious sur des baskets NFT entièrement numériques, qui a attiré plus de 3 millions de dollars en mars. La start-up a suivi une autre collaboration, cette fois avec la maison de couture numérique The Fabricant, pour une collection qui comprenait des boucles d’oreilles, des robes et des baskets. Il proposait quelque 223 produits numériques, qui se sont vendus en moins de 12 minutes au total.

Cette année, l’entreprise a déjà accumulé 4,5 millions de dollars de revenus, dépassant de loin les 600 000 $ qu’elle a récoltés sur toute l’année 2020. Désormais, avec de nouveaux financements, elle est prête à embaucher une équipe d’ingénieurs et de concepteurs, ainsi que des experts du jeu. étoffer l’entreprise.

Pagotto décrit l’entreprise comme «99% numérique, 1% physique, née dans le métaverse» – un terme qui peut signifier beaucoup de choses différentes, selon le contexte. Mais généralement, il fait allusion à des réalités numériques alternatives qui peuvent inclure la réalité augmentée, la réalité virtuelle et d’autres plates-formes numériques en ligne.

Le fondateur de la start-up voit de nombreuses opportunités pour RTFKT, en particulier avec les derniers financements.

«C’est un tour de table unique pour un nouveau type d’entreprise… une entreprise de mode née du jeu vidéo», a-t-il poursuivi. «C’est notre culture, et [we] font les choses différemment. Nous sommes super exclusifs, mais avons une approche open source de notre contenu. Nous travaillons avec les créateurs, les responsabilisons et leur partageons les revenus.

«NFT nous permet de combiner toute notre expertise et notre communauté pour créer l’avenir sans avoir à nous soucier de l’héritage ou de la façon dont les choses sont faites aujourd’hui», a-t-il expliqué.

Plus tard cette année, Pagotto prévoit de publier une nouvelle plate-forme qui comportera des «éléments de marché secondaire», a-t-il ajouté. «Nous mettrons en avant les projets communautaires et les artistes, permettant [them] pour déposer sur notre plate-forme en utilisant des fonctionnalités que nous développons pour des projets RTFKT, incuber et financer certains d’entre eux, donnant à certains de nos designs emblématiques à redessiner et à utiliser dans les jeux.

L’aspect du jeu peut être clé. Actuellement, acheter une sneaker ou une robe NFT ne permet pas au propriétaire d’en faire grand-chose, à part regarder l’écran et l’admirer. Mais bientôt, posséder une véritable pièce de couture numérique qui peut être authentifiée et présentée dans le métaverse – dans des endroits comme les jeux – pourrait être plus courant.

Apparemment, le monde du capital-risque est d’accord.

«RTFKT ouvre la voie à la construction du pont entre la mode numérique et physique», a déclaré Jonathan Lai, associé chez Andreessen Horowitz dans un communiqué. «Au fur et à mesure que nous passons plus de temps dans les mondes virtuels, je crois que nous nous soucierons autant de nos baskets et sacs à main numériques que de nos chaussures physiques.

«Au cours de la dernière décennie, les jeux sont passés du divertissement aux réseaux sociaux – pour beaucoup de gens aujourd’hui, les jeux sont le nouveau centre commercial et le nouveau bar des sports», a-t-il déclaré.