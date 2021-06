La marque Nothing de Carl Pei lancera son premier produit, les écouteurs Ear 1 TWS le 27 juillet

Le produit sera lancé en Inde en même temps que les marchés mondiaux.

La société de technologie grand public de Carl Pei, Nothing, a annoncé mardi (29 juin 2021) qu’elle lancerait son premier produit, les écouteurs véritablement sans fil Ear 1, le 27 juillet. Le produit sera lancé en Inde en même temps que les marchés mondiaux. “Le mardi 27 juillet 2021 à 18h30 IST, nous dévoilerons le premier appareil de notre écosystème, de véritables écouteurs sans fil Nothing Ear 1”, a déclaré Nothing dans un communiqué de presse.

Rien n’avait confirmé en mai qu’il lancerait l’Ear 1 dans le monde en juin, mais le lancement a ensuite été reporté car il restait “quelques choses à finaliser” selon un tweet de Pei. L’ancien cofondateur de OnePlus avait déclaré que le lancement aurait lieu “un peu plus tard cet été”.

Pour sa distribution et ses ventes en Inde, la société s’est associée à Flipkart, propriété de Walmart.

“Pour le lancement prochain d’Ear 1, nous sommes ravis de nous associer à Flipkart alors que nous marquons l’entrée de Nothing en Inde”, a récemment déclaré Manu Sharma, vice-président et directeur général de Nothing India, ajoutant jouer un rôle déterminant pour atteindre les clients de Nothing et offrir une expérience produit supérieure de bout en bout, ce qui est très important pour nous.

Les premières sont toujours spéciales. Notre premier produit. Notre premier événement de lancement. La première vraie chance pour nous de montrer au monde ce qu’est Rien. #SoundOfChange arrive le 27 juillet. https://t.co/0vD6qpGqR9 #ear1 pic.twitter.com/LjSqlzNMTA – Rien (@rien) 29 juin 2021

Rien n’a brièvement taquiné l’Ear 1 et montré un concept de rendu partageant sa philosophie de conception minimaliste avec le monde. Le produit viendra sans « marque inutile » en surface, a-t-il déclaré, au lieu de cela, il aura une « esthétique épurée » qui ferait apparemment écho à « l’ambition brute de changer le marché » de Nothing qui semble « prier pour la différenciation ». Mais il reste encore à partager. Plus de détails concrets pour être précis.

Rien n’a répété à maintes reprises que les écouteurs feront partie d’un portefeuille plus vaste et plus diversifié de produits matériels qu’il lancera dans les jours à venir. “Le marché des écouteurs fournira une toile de fond fertile alors que nous renforçons nos capacités et nous préparons à entrer dans de nouvelles catégories de produits”, et le marché des écouteurs sera “un espace où nous pourrons élever la conception et offrir de la valeur dès le premier jour”.

