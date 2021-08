La marque Philipp Plein accepte désormais les paiements cryptographiques Crypto new media

in

• Philipp Plein montre un support pour les crypto-monnaies.

• Gucci présente une vente aux enchères NFT avec des produits vedettes.

Plusieurs entreprises mondiales et magasins de détail rejoignent la tendance crypto en acceptant les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Les opinions sur la cryptographie peuvent être diverses, mais dans une perspective plus large, leur acceptation dépasse 50 %.

Dans les premiers jours du mois d’août, deux entreprises reconnues ont accepté le défi et ont fait confiance aux crypto-monnaies. La marque de vêtements Philipp Plein en représente une, et d’autre part, la marque américaine Quiznos. Les deux marques sont bien connues dans le monde de la mode, et leur adoption de la crypto pourrait accepter positivement la crypto dans son ensemble.

L’incroyable entrée de Philipp Plein

La marque de vêtements allemande Philipp Plein confirme qu’elle deviendra la première ligne de vêtements de mode à accepter les crypto-monnaies. La société authentifie qu’elle adoptera plus de 10 crypto-monnaies, dont Bitcoin et Ether, dans une annonce. La marque de mode acceptera probablement d’autres crypto-monnaies telles que Dogecoin, Cardano, Litecoin et Bitcoin Cash.

Les utilisateurs intéressés par la ligne de vêtements allemande auront des achats en fiat ou en crypto-monnaie disponibles. Ces transactions cryptographiques peuvent être effectuées dans des magasins physiques ou en ligne sur le site Plein.com.

Philipp Plein, fondateur et designer, a déclaré que la marque agissant comme une marque de vêtements progressiste n’était pas une surprise. Il pense même que la crypto appartient à l’avenir financier et veut s’assurer que son équipe en fera partie. La marque de mode s’est adaptée pour accepter ce nouveau mode de paiement et s’attend à ce que les clients l’adorent.

Philipp Plein est devenue l’une des marques de mode les plus reconnues au monde, et cette annonce augmentera sa notoriété. D’ici fin 2021, la marque de vêtements de luxe prévoit de facturer environ 120 millions de dollars en paiements cryptographiques.

D’autres marques mondiales rejoignent les paiements cryptographiques

Le fondateur de Philipp Plein a annoncé des paiements cryptés sur son compte Instagram, profitant de ses plus de 2 millions d’abonnés. Même le célèbre designer se nomme lui-même le crypto King.

La marque de vêtements allemande n’est pas la seule à rejoindre la crypto car Gucci a également pris des mesures positives. La firme italienne Gucci a organisé des ventes aux enchères de jetons non fongibles avec des produits de sa collection. Gucci devrait jeter les bases des crypto-monnaies dans les mois à venir et les adopter pour les paiements virtuels.

Aussi, la marque italienne Dolce & Gabbana a présenté il y a quelques semaines sa collection NFT, qui a réussi. S’éloignant du monde de la mode, la ligne de restauration rapide Quiznos a accepté les paiements cryptographiques dans le cadre de ses mises à jour. Même McDonald’s et Burger King, basé en Allemagne, ont accepté les paiements Bitcoin parmi leurs services.