La marque pionnière de téléphones mobiles avec écran pliable a prêt Royole FlexPai 3, avec un design très différent | La technologie

Nous avons ici un nouveau mobile avec un écran pliable, même s’il ne sortira sûrement pas de Chine. Mais cela vaut la peine de jeter un coup d’œil aux nouveautés des pionniers.

La taupe bien connue de l’industrie Evan Blass a été très active ce week-end. Il y a quelques heures, nous avons parlé d’une de ses fuites, l’ordinateur portable avec tablette intégrée de Lenovo, et en voici une autre : l’ordinateur portable à écran pliable Royole FlexPai 3.

Aujourd’hui, des entreprises comme Samsung, Motorola ou Huawei peuvent dominer le marché des téléphones portables à écrans flexibles, mais le premier mobile avec un paravent de l’histoire était le Royole FlexPai, présenté en 2018.

Hier, Evan Blass a dévoilé la première image divulguée du Royole FlexPai 3, avec un design complètement différent des précédents.

Comme on le voit sur la photo d’ouverture, le nouveau Royole FlexPai 3 Il est complètement différent de son prédécesseur, le Royole FlexPai 2.

La caméra frontale quadruple verticale d’origine a disparu, remplacée par une caméra arrière carrée, plus conventionnel.

Étrangement, les quatre caméras ont été réduites à deux dans le nouveau modèle. Cela vaut la peine de regarder le trou dans le boîtier en face des caméras, qui sert à ce que les lentilles ne frottent pas contre le métal lorsque le mobile est replié.

Cela nous dit que ce modèle peut être plié à la fois vers l’intérieur, comme un livre, et vers l’extérieur.

Smartphone avec un écran pliable AMOLED vertical de 6,7″, processeur Snapdragon 888, 8 Go de RAM et des capacités de 128 Go ou 256 Go.

Le FlexPai 2 a utilisé les caméras verticales avant comme caméras arrière lors du pliage du téléphone.

Avec la conception du FlexPai 3 il n’y a pas de caméra frontale, c’est pourquoi ils ont ajouté une caméra périscope, ce qui peut être vu sur la photo divulguée.

Quant au matériel, on en sait peu. Selon TENAA, il aura un écran de 7,2 pouces (déplié) et une batterie de 3 360 mAh, ce qui semble assez peu pour un mobile avec un si grand écran.

Comme nous en avons discuté, le Royale FlexPai 3 n’est probablement vendu qu’en Chine. sauf surprise.