La marque Poco de Xiaomi se bat contre Realme avec Poco M3 Pro, son premier téléphone 5G « abordable »

Le Poco M3 Pro commence à Rs 13 999 pour la variante de base avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

La marque Poco de Xiaomi vient d’annoncer son premier téléphone 5G en Inde, le Poco M3 Pro d’entrée de gamme. Bien qu’il dispose de la 5G, ce qui en fait techniquement une nouvelle génération dans une certaine mesure, il s’agit en fait d’une actualisation à mi-cycle du budget Poco M3 qui a été lancé il y a à peine quatre mois. Poco utilise un tout nouveau système sur puce, un écran plus rapide et un design peaufiné dans le Poco M3 Pro – toutes les mises à jour qui comptent – ​​mais c’est le prix du téléphone qui le distingue vraiment. Il s’agit d’un téléphone conçu à partir de zéro pour affronter Realme, même si Poco tente de ralentir les progrès rapides de la marque dérivée d’Oppo en 5G.

Poco M3 Pro est la réponse de Poco à Realme 8 5G. Son prix et son emballage reposent sur des motifs très similaires. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une comparaison exacte de spécification à spécification. Il y a des domaines où le Realme 8 a un avantage net, alors qu’il y a des domaines où il est définitivement avantageux pour Poco. Cela signifie que les deux téléphones ont leurs arguments de vente uniques, ce qui rend cette compétition d’autant plus excitante. Bien sûr, nous aurons bientôt plus à dire sur le Poco M3 Pro, mais pour l’instant, regardons rapidement comment il se compare au Realme 8 5G.

Le M3 Pro dispose d’un écran LCD 1080p de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement «dynamique» de 90 Hz et une découpe de perforation alignée au centre. Le Realme 8 a un écran plus petit de 6,4 pouces avec une résolution de 1080p qui peut également se rafraîchir 90 fois par seconde, mais Realme utilise un panneau Super AMOLED qui peut également devenir légèrement plus lumineux. De plus, la mise en œuvre de la perforatrice dans le coin de Realme est quelque chose que je préfère personnellement, mais votre kilométrage peut varier. Le M3 Pro est cependant doté de la protection Corning Gorilla Glass 3, ce qui le rend plus durable que le Realme 8, du moins sur le papier. Pour la biométrie, alors que le Realme 8 dispose d’un lecteur d’empreintes digitales optique intégré à l’écran, Poco utilise un lecteur latéral conventionnel dans le Poco M3 Pro.

Lire aussi | Exclusif : Comment Poco a enregistré une croissance de 300 % en Inde avec un portefeuille de produits « plus léger que même l’iPhone » et quelle est la prochaine étape

Sous le capot, les deux téléphones ont le même SoC MediaTek Dimensity 700 de 7 nm, mais alors que Realme associe son téléphone avec jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X, Poco plafonne le Poco M3 Pro à 6 Go de RAM bien qu’il utilise un stockage UFS2.2 plus rapide (jusqu’à 128 Go) . Plus précisément, le Poco M3 Pro est disponible en configuration 4 Go/64 Go et 6 Go/128 Go tandis que le Realme 8 est disponible en configurations 4 Go/64 Go, 4 Go/128 Go et 8 Go/128 Go. Les deux téléphones prennent en charge le stockage extensible, mais seul le Realme 8 dispose d’un emplacement pour carte micro-SD dédié. Les deux téléphones sont alimentés par une batterie de 5 000 mAh et prennent en charge une charge rapide de 18 W.

Les deux téléphones ont une configuration similaire à trois caméras à l’arrière avec une caméra principale de 48 MP et deux caméras de 2 MP, une pour la profondeur et une autre pour les macros. Le Realme 8 a une caméra frontale de 16MP. Le Poco M3 Pro a une caméra frontale de 8MP.

Les deux téléphones sont basés sur Android 11 avec une interface utilisateur personnalisée (Realme UI 2.0 dans Realme 8 et MIUI 12 dans Poco M3 Pro).

Le Poco M3 Pro commence à Rs 13 999 pour la variante de base avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, tandis que la variante de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage du téléphone vous coûtera Rs 15 999. Le 14 juin, lorsque le téléphone sera mis en vente pour la première fois, Poco le vendra à des prix réduits de Rs 13 499 et Rs 15 499, respectivement.

Realme 8 5G commence à Rs 13 999 pour le modèle de base 4 Go/64 Go. Les modèles 6 Go/128 Go et 8 Go/128 Go du téléphone coûtent respectivement 14 999 Rs et 16 999 Rs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.