La MAS lance un challenge CBDC pour attirer les entreprises FinTech

L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a lancé un défi mondial pour les monnaies numériques émises par les banques centrales de détail (CBDC). Le régulateur cherche à attirer des sociétés FinTech et des institutions financières du monde entier dans le pays. A travers ce challenge, MAS demande à ces organisations de présenter des solutions innovantes sur CBDC, sa distribution et ses infrastructures.

Le défi comprendra 12 énoncés de problèmes sélectionnés par des organisations partenaires du monde entier. Le régulateur aurait lancé cette initiative en partenariat avec plusieurs organisations économiques mondiales. Il s’agit du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque mondiale et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En dehors de ces organisations, plusieurs agences des Nations Unies sont partenaires de ce projet. Il s’agit notamment du Fonds d’équipement des Nations Unies, du Haut-Commissariat pour les réfugiés et du Programme de développement.

La MAS a également souligné certains avantages des CBDC. Selon le régulateur, les CBDC peuvent aider à rationaliser les paiements, à améliorer l’inclusion financière et à numériser l’économie. Bien que l’agence estime que les CBDC sont bénéfiques, elle déclare que ces pièces doivent adhérer à diverses politiques publiques.

Exigences MAS des CBDC au détail

Selon MAS, les solutions CBDC fournies par les entreprises FinTech et les startups doivent être rentables pour une mise en œuvre transparente. En dehors de cela, ils devraient être en mesure de répondre aux besoins de paiement actuels et futurs des consommateurs. En plus de cela, ils doivent être accessibles à un large éventail d’utilisateurs, y compris les ménages à faible revenu et les personnes peu familiarisées avec la technologie. La MAS a ajouté que les solutions des CBDC devraient également contribuer à la résilience et à l’intégrité du système financier tout en restant cohérentes avec les réglementations en matière de stabilité monétaire et financière.

La MAS a déclaré que les entreprises intéressées doivent soumettre leurs candidatures au défi CBDC avant le 23 juillet. Après avoir soumis les propositions, l’autorité et ses partenaires choisiront un groupe de 15 finalistes en fonction de la qualité de leurs soumissions. Les finalistes bénéficieront du mentorat d’experts de l’industrie. En plus de cela, ils auront accès à un bac à sable de développement CBDC, leur permettant de prototyper rapidement des solutions de monnaie numérique.

Le bac à sable comprendrait une plate-forme de test et de développement tout compris, y compris une multitude d’interfaces de programmation d’applications (API). Le finaliste sélectionné présentera ses solutions à un public mondial lors d’une journée de démonstration lors du Singapore FinTech Festival 2021. Sur les 15 finalistes, jusqu’à trois gagnants avec les meilleures solutions gagneront 50 000,00 $ (36 030,00 £) en prix.

