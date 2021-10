La mascotte a eu la réaction la plus triste à l’OT FG vainqueur du match des Titans

Je pense que je parle au nom de tous les fans des Indianapolis Colts quand je dis que leur mascotte a eu la réaction la plus pertinente à une perte de tous les temps.

Dimanche, les Titans du Tennessee ont remporté un thriller contre les Colts 34-31 en prolongation, mettant fin à la quête d’Indianapolis pour trois victoires consécutives. Carson Wentz a eu le moment le plus Wentz de tous les temps et même encore, les Colts ont pu riposter et porter le match en prolongation avec un touché à la fin du quatrième quart.

Malheureusement, c’est là que le plaisir s’est terminé pour les Colts. Après un botté de dégagement lors de leur première possession en prolongation, Wentz a été intercepté par Kevin Byard près du milieu de terrain pour donner aux Titans une excellente position sur le terrain. Quatre jeux plus tard, Randy Bullock a botté le panier gagnant de 44 verges pour envoyer les Colts faire leurs valises.

Bien que le field goal gagnant ne soit pas grand-chose à dire, la réaction de Blue, la mascotte des Colts, est ce qui rend ce point culminant exceptionnel.

Je me sens tellement mal pour Blue ici. Regardez comme ils étaient tristes !! Personne ne mérite ça.

Les fans des Colts, cependant, devraient être habitués à ce sentiment avec Wentz comme quart-arrière. Les fans des Lions ne connaissent également que trop bien cette émotion après avoir subi une autre défaite démoralisante dimanche. Juste une journée de bannière tout autour pour les tristes fans de la NFL.

