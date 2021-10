La mascotte de Géorgie, Uga, était une star du College GameDay avant le match du Kentucky

Oubliez Jeff Foxworthy – le véritable invité vedette lors de la diffusion du College GameDay d’ESPN samedi était Uga, la mascotte de bouledogue en direct de Géorgie.

L’émission d’avant-match de football universitaire a attiré de nombreux sélectionneurs d’invités célèbres pour la diffusion afin de faire leurs prédictions pour les files d’attente du samedi. Mais chaque fois qu’un chien est impliqué, le spectacle est infiniment meilleur, et l’apparition d’Uga samedi devant le n ° 1 Georgia affrontant le n ° 11 Kentucky (15 h 30 HE, CBS) ne faisait pas exception.

Alors que Lee Corso a récité toutes les raisons pour lesquelles il a choisi les Bulldogs pour battre les Wildcats dans le plus gros match de la semaine 7 – nous avons prédit que la Géorgie gagnerait aussi – il y avait Uga, assis sur le bureau comme le bon garçon qu’il est, l’air fier et mignon comme déjà.

Sérieusement, regardez ce chien :

S’adressant à Uga, Corso a déclaré avant de mettre la tête de costume de mascotte de Géorgie :

« Écoutez, la Géorgie est l’équipe n°1 du pays, ce qui fait de vous la mascotte n°1 du pays. Uga, toi et moi avons choisi la Géorgie pour remporter le titre SEC. Uga, toi et moi avons choisi la Géorgie pour remporter le championnat national. Uga et moi avons choisi le Kentucky pour remporter le tournoi de basket-ball, mais ce n’est pas du basket-ball, ma chérie.