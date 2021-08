La mascotte de lutin de Notre-Dame jugée offensante dans une nouvelle étude

La mascotte de lutin de Norte Dame est l’une des mascottes les plus reconnaissables du sport universitaire. Cependant, selon une nouvelle enquête, la mascotte est l’une des offensives du football universitaire. L’enquête, selon l’IndyStar, a montré que la mascotte de lutin est la quatrième mascotte de football la plus offensive du pays. Les trois mascottes les plus offensantes portent de la peinture faciale, des coiffes et sont insensibles aux Amérindiens.

“Il convient de noter … qu’il n’y a aucune comparaison entre le surnom et la mascotte de Notre Dame et les noms indiens et guerriers (et) les mascottes utilisées par d’autres institutions telles que l’équipe de la NFL anciennement connue sous le nom de Redskins”, a déclaré Notre Dame dans un communiqué. déclaration à l’IndyStar. “Aucune de ces institutions n’a été fondée ou nommée par des Amérindiens qui cherchaient à mettre en valeur leur patrimoine en utilisant des noms et des symboles associés à leur peuple.”

L’enquête a été menée par Quality Logo Products. Les trois mascottes classées devant le lutin Norte Dame sont Osceola et Renegade de l’État de Floride, le guerrier aztèque de l’État de San Diego et Vili le guerrier de l’Université d’Hawaï à Manoa. Notre Dame a adopté le surnom de Fighting Irish en 1927 après avoir été qualifiée de nouvelle par d’autres écoles et membres des médias pendant des années. Notre Dame a déclaré que le lutin est “symbolique des Fighting Irish et intentionnellement une caricature”.

“Les Irlandais-Américains – y compris ceux de Notre-Dame – se sont de nouveau tournés vers les anciens oppresseurs en signe de célébration et de triomphe”, a écrit l’université. “À la fois dans les poings levés de la mascotte du lutin et dans l’utilisation du mot “combat”, l’intention est de reconnaître la détermination du peuple irlandais et, symboliquement, des athlètes de l’université.”

Ce n’est pas la première fois que Notre-Dame fait face à des problèmes avec sa mascotte. En septembre 2019, Notre Dame lance une nouvelle mascotte, Samuel Jackson, un étudiant noir étant le lutin. Jackson a reçu des réactions négatives sur les réseaux sociaux, mais a également reçu sa part de soutien.

“Mon rôle maintenant en tant que lutin, et m’identifier comme je le fais, n’est qu’un symbole à cet égard. Indépendamment de ma race ou de toute autre identification, je sais que j’ai une famille ici”, a déclaré Jackson à l’affilié de NBC, WNDU en mai 2019. Jackson et Lynnette Wukie sont les deuxième et troisième mascottes noires de l’histoire de Notre-Dame, la première étant Mike Brown qui a obtenu son diplôme en 2001.