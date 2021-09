La mascotte Eddie d’Iron Maiden pour obtenir sa propre Funko Pop ! Nf Ts numérique

Selon Billboard, Funko et le Échange mondial d’actifs (LA CIRE) se sont associés pour sortir une collection de Digital Pop! NFT de IRON MAIDENla mascotte de, Eddie.

Le premier artiste musical qui reçoit le Digital Pop! traitement, JEUNE FILLELa mascotte de sera disponible en 44 versions différentes en tant que « Pops ! » numérique. à compter du 30 septembre.

“Nous sommes énormes IRON MAIDEN fans ici à Funko et ne pourrait pas être plus heureux d’avoir notre musique inaugurale Digital Pop! NFT être icône de la musique Eddie, ” Funko PDG Brian Mariotti mentionné. “IRON MAIDEN et Funko les fans apprécient le génie créatif dans la musique et la culture pop. Désormais, ils peuvent célébrer les deux sous forme numérique. »

Les Eddie Les NFT seront disponibles dans des packs contenant cinq « Pops ! » numériques. et 15 “Pops!” numériques, avec des prix à partir de 9,99 $. Un total de 24 000 packs sera disponible et une limite maximale de 30 $ est autorisée par transaction. UNE Échange mondial d’actifs (LA CIRE) sera nécessaire pour acheter les NFT.

Le mois dernier, Funko a lancé ses premières offres NFT à collectionner en utilisant LA CIRELa puissante plate-forme blockchain de , qui garantit une authenticité vérifiable pour tous les achats NFT. LA CIRELa technologie unique vIRLTM permet FunkoLes objets de collection physiques de doivent être détenus et échangés en tant qu’objets numériques à valeur ajoutée.

À un prix de départ de 9,99 $, les fans de la culture pop peuvent acheter des packs de NFT comprenant Funkostylisations uniques de. Les collectionneurs qui marquent ultra-rare Funko Les NFT sont également en mesure d’échanger ces NFT contre des objets physiques correspondants exclusifs. Funko Les figures. Les collectionneurs peuvent s’attendre à une nouvelle Funko propriété à publier sur la plateforme WAX ​​chaque semaine.

Lorsque le partenariat de son entreprise avec Funko a été annoncé pour la première fois en avril, William E. Quigley, co-fondateur de LA CIRE, a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes ravis que Funko prévoit d’utiliser la blockchain WAX et LA CIRE vIRLsTM avec des NFT qui sont directement liés aux produits physiques. LA CIRE offre le moyen le plus sûr et le plus pratique pour Funko pour entrer sur le marché du NFT et pour les collectionneurs d’élargir leurs assortiments avec des actifs numériques.”

Basée à Everett, Washington, Funko est l’une des principales sociétés de produits de consommation de la culture pop. Funko conçoit, s’approvisionne et distribue des produits de culture pop sous licence dans plusieurs catégories, notamment des figurines en vinyle, des jouets, des peluches, des vêtements, des jeux de société, des articles ménagers et des accessoires pour les consommateurs qui recherchent des moyens tangibles de se connecter avec leurs marques et personnages préférés de la culture pop.



