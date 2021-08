La masculinité n’est pas toxique, mais les toxines pourraient tuer la masculinité ⋆ 10z viral

Pendant des années, nous avons vu le mouvement féministe s’élever contre la « masculinité toxique ». L’expression a été utilisée pour calomnier l’archétype masculin traditionnel comme étant dangereux et malade. Mais alors que la masculinité a fait l’objet d’attaques, beaucoup à droite ont correctement identifié la vraie crise : un manque grave, et non un excès, de masculinité.

Si les conservateurs n’ont pas tardé à souligner les conséquences du déclin de la masculinité, les solutions proposées par la droite ont presque uniformément supposé que ces problèmes étaient purement culturels. Si seulement la masculinité était encouragée et modelée plutôt que calomniée par les publicités de Gillette, les féministes et le radotage culturel que produit Hollywood, alors peut-être pourrions-nous la faire revivre, certains pourraient le croire.

La vérité de la question est beaucoup plus poignante.

La menace pour la masculinité est aussi biologique

La masculinité n’est pas seulement attaquée par les stéréotypes féministes aux cheveux bleus ou cinéastes de gauche. En fait, ils fournissent simplement le soutien culturel à une tendance plus profonde et plus insidieuse qui fait des ravages sur les fondements physiques, hormonaux et biologiques de la masculinité dans le monde occidental.

L’indicateur le plus clair que la masculinité a été en danger sur le plan biologique plutôt que simplement culturel est peut-être la baisse drastique des niveaux de testostérone masculine et du nombre de spermatozoïdes qui a tourmenté les hommes en Amérique et dans le reste de l’Occident au cours des dernières décennies. . a rendu compte d’une étude menée par le Dr Thomas Travison du New England Research Institute, qui a révélé que le taux moyen de testostérone chez les hommes diminuait à un taux étonnant de 1% chaque année depuis les années 1980.

Travison a noté que ce changement n’était pas simplement le résultat d’une diminution naturelle due au vieillissement, déclarant à .: “Toute la population est en train de baisser quelque peu, nous pensons”, le média ajoutant qu'”un homme de 65 ans en 2002 aurait de la testostérone des niveaux inférieurs de 15 % à ceux d’un homme de 65 ans en 1987.

Encore plus terrifiant est la chute libre absolue que les scientifiques observent dans le nombre de spermatozoïdes au cours des dernières décennies. Une étude intitulée “Tendances temporelles du nombre de spermatozoïdes: une revue systématique et une analyse de méta-régression” a révélé, après avoir étudié 42 935 hommes, que le nombre de spermatozoïdes a chuté de 52,4% entre 1973 et 2011, maintenant sur le point d’approcher zéro au milieu de le siècle.

L’année dernière, le Dr Shanna Swan et Stacey Colino ont publié un livre consacré à cette crise, intitulé « Count Down: How Our Modern World Is Threatening Sperm Counts, Altering Male and Female Reproductive Development, and Imperiling the Future of the Human Race ». Dans ce document, ils mettent en garde contre les conséquences potentielles de la baisse du nombre de spermatozoïdes, notant que “ce taux de déclin alarmant pourrait signifier que la race humaine sera incapable de se reproduire si la tendance se poursuit”.

Swan a également souligné que cette crise “constitue de sérieuses menaces pour les populations occidentales” en particulier, mettant davantage en danger les pays qui ont déjà un taux de fécondité inférieur au taux de remplacement et qui ne sont pas en mesure de maintenir leur population.

Qu’est-ce que tuer la masculinité, la féminité et la fertilité?

L’une des sources de cette menace existentielle pour la masculinité ne semble pas être le féminisme, mais la nourriture que nous mangeons, les produits chimiques que nous absorbons et une grande variété de toxines environnementales, en particulier les perturbateurs endocriniens, avec lesquelles nous sommes en contact quotidien.

Dans “Count Down”, le Dr Swan explique que les produits chimiques perturbateurs endocriniens, également connus sous le nom d’EDC, font “des ravages dans les éléments constitutifs du développement sexuel et reproductif”, ajoutant qu'”ils sont partout dans notre monde moderne – et ils’ re à l’intérieur de nos corps.

Prenez par exemple le ticket de caisse apparemment inoffensif et omniprésent. La personne moyenne en touche probablement plusieurs par jour. Les reçus contiennent du bisphénol-a, plus communément appelé BPA, qui peut être absorbé par votre corps et qui a des effets œstrogéniques importants.

Non seulement présent dans les reçus, le BPA se trouve également souvent dans les plastiques, les boîtes à pizza et les boîtes de conserve, parmi une variété d’autres articles courants. Même les articles annoncés comme étant sans BPA contiennent souvent du bisphénol-s, qui est également soupçonné d’avoir des effets perturbateurs endocriniens.

Alors que l’exposition au BPA peut avoir des conséquences désastreuses sur la fonction sexuelle et la satisfaction des hommes, les ramifications peuvent être encore pires pour les femmes. Une étude a révélé que les femmes ayant des taux élevés de BPA dans le sang présentaient un risque de fausse couche 83% plus élevé au cours du premier trimestre que les femmes du quartile le plus bas des taux sanguins de BPA.

Mais le BPA n’est pas le seul perturbateur endocrinien omniprésent qui sape la masculinité et perturbe notre fertilité. Les retardateurs de flamme, qui sont fréquemment appliqués sur les meubles, les tapis, les vêtements, les matelas, les ordinateurs et un certain nombre d’objets ménagers différents, contiennent souvent des éthers diphényliques polybromés, qui peuvent prendre une multitude de formes différentes. Swan a noté que les PBDE « présentent une gamme d’activités de perturbation endocrinienne, allant de l’action œstrogénique aux propriétés anti-œstrogéniques en passant par l’activité anti-androgène ».

Les phtalates sont un large groupe de produits chimiques qui sont courants dans les jouets, les équipements médicaux, les parfums artificiels, les savons et divers autres articles de toilette. « Compte à rebours » rapporte que certains phtalates peuvent « diminuer la production d’hormones mâles telles que la testostérone », ce qui peut nuire au nombre de spermatozoïdes et rendre les hommes infertiles.

L’atrazine est un « herbicide largement utilisé » qui est le plus couramment utilisé dans l’industrie agricole sur la canne à sucre, le maïs et le sorgho. Il est également utilisé sur les pelouses résidentielles. Une étude de l’Université de Californie à Berkeley a découvert que les grenouilles qui ont été exposées à l’atrazine présentaient des taux élevés d’anomalies génitales, la substance ayant un effet féminisant sur les grenouilles mâles. Bien qu’il semble que l’effet ne soit pas aussi grave sur les humains, il y a des raisons de croire qu’il est toujours nocif.

Bien qu’il existe plusieurs autres produits chimiques courants qui présentent également un risque pour la masculinité et la fertilité des deux sexes, divers facteurs liés au mode de vie menacent d’exacerber le risque. L’obésité, qui a atteint des proportions épidémiques aux États-Unis, est simultanément causée en partie par de faibles niveaux de testostérone et tout en agissant également pour abaisser les niveaux de testostérone elle-même, créant un cercle vicieux. Un certain nombre d’aliments spécifiques, notamment le soja, le lin et les huiles végétales, auraient également un effet néfaste sur les niveaux de testostérone.

Voici comment vous pouvez défendre la fertilité, la féminité et la masculinité

Compte tenu des effets et de l’omniprésence de ces produits chimiques nocifs, il est important de prendre des mesures concrètes et concrètes pour vous défendre contre les toxines qui tuent notre masculinité, notre féminité et notre fertilité.

Cela dit, il n’y a aucun moyen d’esquiver complètement les EDC à moins de prendre une page du livre d’Henry David Thoreau et de se retirer dans le désert. Swan le note en disant : « Les produits chimiques sont si omniprésents dans notre monde moderne qu’il est impossible de les éviter complètement », avant de brosser un tableau sombre lorsqu’elle élabore : « Même si vous viviez dans une bulle hygiénique, il y a de fortes chances que certains des les matériaux utilisés pour le fabriquer contiendraient des plastifiants, des adhésifs ou d’autres composants chimiques qui pourraient avoir des effets perturbateurs endocriniens.

Il existe cependant des mesures concrètes qui peuvent être prises pour limiter votre exposition aux produits chimiques dangereux qui devraient être prises aussi bien par les hommes que par les femmes. L’application Detox Me du Silent Spring Institute est un “guide de style de vie propre qui vous guide à travers des conseils simples et basés sur la recherche sur la façon de réduire l’exposition aux produits chimiques toxiques …” L’application vous permet de parcourir différentes catégories afin que vous puissiez découvrir où les EDC peuvent être présents dans notre alimentation, nos produits d’entretien, nos vêtements et divers autres endroits.

L’activité physique est également un moyen éprouvé pour les hommes d’augmenter leur testostérone, des recherches indiquant que l’exercice améliore le nombre de spermatozoïdes et les niveaux de testostérone.

Ces étapes pratiques sont toutes éclairées par une triste réalisation qu’à bien des égards, nous ne sommes tout simplement pas adaptés au monde dans lequel nous vivons. Pour le moment, la réponse est simplement de vivre une vie plus naturelle, de faire plus d’exercice et d’éviter produits chimiques et produits non naturels dans la mesure du possible.

À moins qu’une action politique à grande échelle ne soit prise sur ce front pour défendre les consommateurs contre les EDC comme l’Union européenne l’a fait à l’occasion, il sera de la responsabilité des consommateurs de s’assurer que les toxines ne tuent pas notre fertilité, notre féminité ou notre masculinité.