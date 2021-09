La Masia accueille ses premières étudiantes

Pour la première fois, la célèbre académie du FC Barcelone – La Masia – accueillera des joueuses. Barcelone a déjà organisé des programmes d’entraînement pour les jeunes footballeuses, mais ce n’était pas à La Masia, où les garçons s’entraînent.

Lors d’un événement auquel ont assisté les hauts gradés de Barcelone, dont le président du club Joan Laporta, le club a officiellement accueilli un lot de jeunes footballeuses dans les célèbres installations.

Lolita Ortiz, ancienne capitaine et l’une des pionnières de l’équipe féminine du Barça, Alexi Putellas, l’actuel capitaine du Barça féminin, et Alba Caño, l’une des nouvelles élèves de La Masia, étaient également présentes.

“Les conditions dans lesquelles ils peuvent travailler maintenant sont luxueuses, quand nous avons commencé, c’était très différent”, a déclaré Ortiz lors de l’événement.

« À La Masia, on ne développe pas seulement les footballeurs mais aussi les gens. Le Barça prend des mesures fermes vers l’égalité. Toutes les étapes sont importantes et rendent “Plus qu’un club” encore plus grand – nous sommes un exemple à suivre et c’est un privilège de porter ce maillot », a déclaré Putellas.

« Nous tenons à remercier le conseil d’administration d’avoir écouté les nouvelles propositions à venir et d’avoir pris les mesures nécessaires pour améliorer les outils dont nous disposons pour pouvoir travailler de la meilleure façon possible », a-t-elle ajouté.

Caño, qui a 17 ans, a également pris la parole.

«Je suis fière de faire partie de la première génération féminine à La Masia, et c’est une grande étape pour le football féminin au club. Nous nous sentons privilégiés et nous voulons remercier tous ceux qui ont rendu cela possible », a-t-elle déclaré.

Laporta était présent pour affirmer une fois de plus son engagement envers le football féminin.

« C’est un moment de fierté d’être impliqué avec le Barça un jour comme aujourd’hui où nous pouvons voir les résidents se rassembler à cette occasion historique. Le club a ouvert la porte à l’égalité des sexes, qui est complètement liée à “Plus qu’un club”, et nous devons toujours être fidèles à cette idée », a-t-il déclaré.

Neuf filles rejoindront La Masia cette année, car elles espèrent éventuellement faire leur entrée dans l’équipe féminine de Barcelone.