La masse salariale de l’EPFO affiche une augmentation de 10% en octobre, ajoute 12,73 lakh d’abonnés nets

L’Organisation du Fonds de Prévoyance des Employés (EPFO) a ajouté 12,73 lakhs nets d’abonnés en octobre de cette année, enregistrant une augmentation de 10,22% par rapport aux 11,55 lakhs ajoutés au cours du mois correspondant de l’exercice précédent, selon les données officielles.

«Sur le total de 12,73 lakh abonnés nets ajoutés, 7,57 lakh nouveaux membres ont été inscrits en vertu de la loi EPF & MP, 1952 pour la première fois.

Environ 5,16 lakhs d’abonnés nets sont sortis mais ont rejoint l’EPFO en choisissant de continuer leur adhésion à l’EPFO en transférant leurs accumulations de PF du compte PF précédent au compte PF actuel au lieu d’opter pour le retrait final », a déclaré un communiqué officiel publié lundi. Le communiqué n’a pas donné le nombre d’abonnés de ceux qui sont sortis au cours du mois.

Sur l’ajout net, 40,73 % appartiennent à la catégorie des « services d’experts » composée d’agences de main-d’œuvre, d’agences de sécurité privées et de petits entrepreneurs, etc. mentionné.

La comparaison par âge des données sur la masse salariale montre que le groupe d’âge des 22-25 ans a enregistré le plus grand nombre d’inscriptions nettes avec 3,37 ajouts de lakh en octobre 2021. Le groupe d’âge des 18-21 ans a également enregistré un ajout sain d’environ 2,50 lakh inscriptions nettes.

« Les tranches d’âge de 18 à 25 ans ont contribué à environ 46,12 % du total des ajouts nets d’abonnés en octobre 2021. Les membres de ces tranches d’âge sont généralement de nouvelles mains sur le marché du travail et représentent une étape cruciale pour le potentiel d’un individu en termes de revenus. capacité », indique le communiqué.

Le Maharashtra, l’Haryana, le Gujarat, le Tamil Nadu et le Karnataka étaient en tête des additions nettes. Ces États ont ajouté environ 7,72 lakh d’abonnés en octobre de cette année, ce qui représente environ 60,64 % de la masse salariale nette totale dans tous les groupes d’âge.

L’analyse comparative entre les sexes indique que la part nette des inscriptions féminines au cours du mois est de 2,69 lakh ou 21,14% de l’ajout net total d’abonnés au cours du mois.

