La masse salariale de Man United connaît un bond considérable au milieu des résultats financiers – Man United News And Transfer News

Les résultats financiers récemment annoncés de Manchester United sont sombres et une augmentation massive de la masse salariale rendra la reprise difficile.

Comme annoncé hier et rapporté ici, United a enregistré une perte nette de 92,2 millions de livres sterling au cours de l’exercice se terminant le 30 juin.

La perte d’exploitation était de 36,9 millions de livres sterling.

L’Athletic note que “ les revenus ont chuté – à 494,1 millions de livres sterling – après une saison complète jouée pendant la pandémie, le club jouant 33 matchs à domicile dans toutes les compétitions à huis clos.

“La dette nette du club est passée de 474,1 millions de livres sterling à 419,5 millions de livres sterling sur un an, en grande partie en raison de l’augmentation des revenus des billets de saison et des taux de change favorables.

«La masse salariale de United a également augmenté de 13,6% pour atteindre 322,6 millions de livres sterling. Les joueurs ont bénéficié de la qualification du club pour la Ligue des champions, tandis qu’en août, United s’est engagé à payer tous les employés du club au-dessus du salaire vital réel.

Ce dernier problème devrait s’aggraver considérablement, comme le rapporte James Ducker du Telegraph, à la suite des signatures estivales de Cristiano Ronaldo, Raphael Varane et Jadon Sancho.

“Les coûts énormes liés à la signature de Cristiano Ronaldo, Raphael Varane et Jadon Sancho ont été mis à nu, le trio devant ajouter 65 millions de livres sterling à la masse salariale de Manchester United cette saison”, rapporte Ducker.

« Cela signifie que les salaires représentent désormais un record de 65% du chiffre d’affaires [whereas] United s’est toujours efforcé d’atteindre un ratio salaire/chiffre d’affaires de 50 pour cent.’

Ducker affirme que le package global de Ronaldo à United « vaut plus que les 560 000 £ par semaine qu’Alexis Sanchez devait gagner pendant son sort malheureux à Old Trafford » et que « le défenseur de la France Varane – qui a signé du Real Madrid pour un montant initial de 34,2 £ m – a un contrat de quatre ans d’une valeur d’environ 400 000 £ par semaine.

Il est à noter que ces chiffres ne sont pas de simples chiffres de salaires et incluent les bonus et les avenants commerciaux. Le salaire de Varane est de 340 000 £ par semaine, celui de Sancho de 350 000 £ et celui de Ronaldo de 510 000 £ par semaine, selon Spotrac.com.

Les chiffres de Spotrac rejoignent le commentaire du directeur financier Cliff Baty hier selon lequel United “prévoyait une augmentation de salaire d’environ 20%” pour cette saison, ce qui totalise un chiffre similaire.

Le chiffre de 65% du chiffre d’affaires est une augmentation massive par rapport aux saisons précédentes, qui, dans l’ère post-Sir Alex Ferguson, se situaient entre 45 et 56%.

Une équipe si chèrement assemblée exerce une pression énorme sur le manager Ole Gunnar Solskjaer pour qu’il livre de l’argenterie cette saison et constitue un véritable défi pour la Premier League et la Ligue des champions.

L’Europe est particulièrement grande ouverte cette fois-ci avec la Juventus, Barcelone et le Real Madrid enregistrant des pertes encore plus horribles que United et luttant pour suivre les gros calibres de la Premier League dans la fenêtre de transfert d’été.