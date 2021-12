La masterclass d’Antonio Conte permet à Tottenham Hotspur de se qualifier pour la demi-finale de la Coupe Carabao aux dépens de ses rivaux londoniens West Ham

Tottenham Hotspur a résisté à un retour fougueux de West Ham United pour se qualifier pour la demi-finale de la Coupe Carabao après une victoire 2-1.

Une période frénétique de six minutes en première mi-temps a vu le jeu exploser alors que les rivaux londoniens ont échangé des buts comme des cartes de Noël.

Lucas Moura marque ce qui s’est avéré être le vainqueur

Le jeu fantastique de Pierre-Emile Hojbjerg et de Stephen Bergwijn a débloqué la défense avare des Hammers, avant qu’Hugo Lloris ne soit contraint de faire une paire de brillants arrêts.

Peu importait quand Jarrod Bowen a puni l’erreur coûteuse d’Eric Dier, seulement pour que Lucas Moura redonne l’avance aux Spurs.

Il ne devait pas y avoir de retour spectaculaire pour les visiteurs contrairement à la saison dernière en Premier League, quand ils ont trouvé trois buts en huit minutes pour sauver un match nul 3-3.

Au lieu de cela, l’équipe bien entraînée d’Antonio Conte a tenu bon pour se qualifier pour les quatre derniers, où l’un d’Arsenal, Leicester ou Chelsea attend.

Bowen avait égalisé pour les hôtes après l’erreur de Dier

Les Spurs ont pris les devants après un excellent travail dans le canal intérieur droit, Bergwijn récupérant un passé rapide de Skipp à l’intérieur de la surface après qu’Issa Diop ait raté son interception.

L’international néerlandais a ensuite nourri Hojbjerg, qui s’est précipité calmement pour que Bergwijn frappe à la maison – malgré les meilleurs efforts de Ben Johnson sur la ligne.

Cela a semblé déclencher une réaction instantanée des Hammers, avec Nikola Vlasic envoyant un centre tourbillonnant pour Tomas Soucek, mais l’international tchèque a été repoussé par un superbe arrêt d’Hugo Lloris.

Le gardien de but vainqueur de la Coupe du monde était à nouveau dans l’air du temps, tapant dans le coin résultant, avant qu’il ne soit laissé dans le no man’s land à cause du coup franc résultant et Craig Dawson hocha la tête.

Bergwijn a ouvert le score

Tottenham n’a clairement pas tenu compte de leur avertissement et a été puni lorsque la passe laxiste d’Eric Dier sur un coup de pied de but a été lancée par les Hammers et transmise à Jarrod Bowen, qui a retourné le demi-centre coupable avant de tirer avec son pied droit.

Trevor Sinclair sur talkSPORT 2 a déclaré: « Conte a déclaré que Dier pouvait être l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, il ne le sera pas s’il joue comme ça.

« Je ne sais même pas qu’il regarde là-bas, il a essayé d’enfiler un ballon au milieu de terrain qui n’est tout simplement pas allumé. »

Pourtant, les six minutes sensationnelles se terminaient par les hôtes reprenant leur avance après une belle irruption de Bergwijn sur le côté droit une fois de plus devant Manuel Lanzini et il nourrissait Lucas Moura – qui avait la simple tâche de taper à cinq mètres.

Lloris était en pleine forme pour les Spurs

L’équipe de l’East End a presque instantanément égalisé encore une fois, seulement pour un merveilleux défi de Skipp au deuxième poteau pour nier le dangereux Soucek alors qu’il se glissait désespérément.

West Ham a fait un brillant début de seconde mi-temps, dominant la possession et semblant dangereux à travers Bowen à nouveau en tête, mais il a été évincé à deux reprises après d’excellentes courses.

Cela a provoqué une action immédiate d’Antonio Conte, avec Heung-min Son poussé instantanément aux côtés de Harry Winks dans le but de reprendre le contrôle d’un derby chaotique de Londres.

Cela s’est avéré être un coup de maître car les Hammers n’ont pas pu faire compter leurs 70% de possession et n’ont pas réussi à forcer Lloris à effectuer un nouvel arrêt, s’échappant d’une compétition qu’ils avaient de sérieux plans pour gagner après avoir éliminé Manchester United et Manchester City.