La masterclass de Billy Joe Saunders contre David Lemieux était “ aussi bonne que Floyd Mayweather ” et a lancé le bal pour organiser le combat de Canelo Alvarez

Billy Joe Saunders a un rendez-vous avec le destin ce samedi lorsqu’il affronte Saul ‘Canelo’ Alvarez dans un combat d’unification des super-moyens.

Le Britannique Saunders a longtemps fait campagne pour une chance contre l’élite dans sa catégorie de poids. Le joueur de 31 ans a 30-0 jusqu’à présent avec 14 KO et il détient des victoires notables sur Chris Eubank Jr et John Ryder.

Ed Mulholland / Salle de match

Saunders a enfin sa chance à Canelo

La plus grande victoire de sa carrière, cependant, et la victoire qui l’a vraiment amené dans la conversation face à Canelo Alvarez et Gennady Golovkin, est venue contre David Lemieux en territoire extérieur du Canada.

Saunders a complètement dépassé l’ancien champion des poids moyens de l’IBF sur son propre sol pour remporter une victoire par décision unanime. Il a particulièrement étonné les fans partout avec son mouvement, ayant même assez de temps pour se moquer des efforts de Lemieux au milieu du combat.

Cette performance l’a vraiment mis dans la conversation pour les combats de gros argent et il quitterait Frank Warren environ 18 mois plus tard pour se connecter avec Eddie Hearn à la recherche de ces combats.

Floyd Mayweather a été particulièrement impressionné par Saunders après la performance de Lemieux.

«J’aime Billy Joe Saunders», a commencé le combattant 50-0. «Il est vraiment intelligent. L’enfer d’un boxeur. Il a un bon mouvement, il donne beaucoup de problèmes aux gars.

Warren, son promoteur à l’époque, a poursuivi en disant que la performance de Saunders était aussi bonne que tout ce que Mayweather avait fait dans sa carrière.

“Je suis dans le jeu depuis très, très longtemps et c’était l’une des performances les plus dominantes que j’ai vues par un combattant britannique à l’étranger”, a déclaré le promoteur. «Je ne peux pas penser à un ces dernières années à part Tyson Fury contre Wladimir Klitschko …… .he [Saunders] a finalement montré au monde ce qu’il avait, ce qu’il pouvait faire quand il était à 100%.

Billy Joe Saunders a adoré faire manquer David Lemieux

«C’était aussi bon que tout ce que Floyd Mayweather a fait. Si Canelo ou Golovkin ne le combattent pas, c’est à cause de cette performance – ont-ils les balles pour entrer avec un boxeur?

Le journaliste de boxe Steve Bunce a également fait l’éloge de Saunders et a suggéré qu’il pourrait devenir l’un des meilleurs combattants britanniques de sa génération. S’il bat Canelo, il ne fait aucun doute qu’il aurait raison.

«Le Billy que nous avons vu contre Lemieux donne du fil à retordre à tout poids moyen.

“Ce Billy Joe Saunders est si proche de devenir le meilleur combattant britannique de sa génération s’il a la moitié de l’année que nous pensons qu’il aura cette année.”

Eddie Hearn – Instagram

Saunders est dans la forme de sa vie pour le choc du titre mondial des super-moyens

Saunders voulait soit Canelo soit Golovkin après Lemiuex, mais il n’était pas surpris qu’ils ne fassent pas la queue après une performance aussi sensationnelle.

«Pour être honnête, est-ce que je leur reproche de ne pas me battre après avoir battu Lemieux? Non », a déclaré Saunders.

«Ils sont sur le point de faire un match revanche avec beaucoup d’argent. Du point de vue des affaires, je ne les déteste pas et je ne les méprise pas pour cela. Après cela, il n’y a plus d’excuse pour aucun de nous. Si je ne combat pas le vainqueur, je m’esquive; s’il ne le fait pas, c’est pareil.