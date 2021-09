La masterclass d’Ivan Toney donne à Brentford la toute première victoire à l’extérieur en Premier League alors que Raul Jimenez abandonne le bandeau après plus de gaspillage des Wolves

in

Ivan Toney a volé la vedette alors que Brentford a remporté sa toute première victoire à l’extérieur en Premier League avec une victoire 2-0 contre les Wolves.

L’attaquant des Bees, 25 ans, a obtenu un penalty et s’est dûment converti avec sa lenteur caractéristique pour donner l’avantage aux visiteurs nouvellement promus à la 28e minute.

Toney était la star du spectacle

Il ne manque jamais de place

Toney avait déjà un effort exclu pour hors-jeu et six minutes dramatiques ont vu l’Anglais refusé une fois de plus, cette fois pour le handball après un examen VAR.

Mais le talisman de Brentford deviendrait créateur à la 34e minute, transformant facilement Max Kilman et chargeant à la surface des Wolves, avant de s’appuyer sur un simple tap-in pour Bryan Mbeumo.

S’exprimant sur les commentaires, la légende des Wolves Matt Murray a été puissamment impressionné par le meilleur buteur de la saison dernière dans le championnat.

«Toney roule Kilman, il le fait si bien, mais il a ensuite le sang-froid pour lever les yeux et choisir Mbeumo.

Toney a montré une grande force pour le deuxième but

Mbeumo a doublé l’avance à bout portant

« Toney, il a marqué contre Villa, il adore ça ici dans les Midlands et ça a été une très bonne performance.

“A marqué un, fourni un autre, et Brentford a été excellent.”

L’équipe de Thomas Frank a été contrainte de subir une fin de match nerveuse lorsque Shandon Baptiste a été expulsé pour une deuxième infraction à réserver à la 64e minute.

Même Toney était de retour en défense alors que les hôtes ont gaspillé de nombreuses occasions, un modèle émergent de leur saison jusqu’à présent.

Jimenez a abandonné le bandeau

Ce fut un après-midi à oublier pour l’homme à l’autre bout, Raul Jimenez, qui a raté une rabona de manière plutôt embarrassante en première mi-temps, puis a raté une occasion fantastique avec une tête en fin de match.

N’ayant pas marqué depuis son retour d’une fracture du crâne, le Mexicain a retiré son bandeau protecteur et a joué les phases finales sans lui.

Ils restent 14e, tandis que Brentford grimpe à la neuvième place devant le reste de l’action de ce week-end.

