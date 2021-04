La Masterclass sur le style personnel de Tan France a quelques bons trucs et conseils ⋆ .

J’ai payé Masterclass pour suivre un cours de fabrication de pain français, ce qui était excellent et j’ai beaucoup appris. Jusqu’à présent, le seul autre cours que j’ai suivi a été la Masterclass de style personnel de Tan France, car aucun des deux n’avait envie de «travailler» ou d’étudier du tout. J’adore la mode et m’habiller depuis toute petite. J’ai appris de très bons conseils de Tan que je voulais partager, en particulier pour trouver ce qui convient à votre style personnel. Il passe beaucoup de temps à revoir ses recommandations pour une garde-robe capsule. En tant que collectionneur de vêtements, cela ne me concernait pas, alors je saute cette partie. Vous pouvez en savoir plus sur ses recommandations pour créer une garde-robe capsule ici. Voici quelques notes que j’ai prises sur sa Masterclass et les choses dont je voulais parler. C’est principalement dans mes mots.

Le style compte. Cela peut vous donner confiance et vous aider à atteindre vos objectifs dans la vie. Lorsque vous ajoutez à votre garde-robe, demandez ce que vous pouvez ajouter qui peut vous faire vous sentir incroyable et comme vous-même. Vous pouvez trouver des vêtements moulants qui vous flattent quelle que soit votre taille. Cela inclut les jeans fuselés, pas nécessairement les jeans skinny. Les personnes rondes peuvent porter des looks fuselés et il le recommande. Allez avec ce que vous ressentez avec un vêtement ou un accessoire. Moins n’est pas forcément plus avec des accessoires, n’ayez pas peur d’être audacieux. Les accessoires, les vestes et les chaussures peuvent aider à changer de look. Le style est séparé de la mode, il s’agit de créer votre propre look. Le style est amusant. Créez un tableau d’humeur. Collectionnez des photos de mode et de célébrités dont vous admirez la mode. Quels thèmes suivez-vous et aimez-vous? Obtenez les choses sur mesure lorsque vous le pouvez. Avec la couture, vous pouvez pratiquement concevoir vos propres vêtements. Étudiez la roue chromatique. Si vous portez toujours une certaine couleur, choisissez plutôt quelque chose d’une couleur proche. Vous pouvez associer la même famille de couleurs. Ne soyez pas trop concordant, mélangez-le. Vous pouvez porter du denim sur du denim s’il s’agit de types / couleurs de denims différents. Vous pouvez mélanger des impressions sous d’autres impressions si vous en affichez simplement une et qu’elles sont complémentaires. Lors de vos achats en ligne, achetez deux tailles différentes et essayez les deux. Vous devriez cependant essayer des jeans au magasin. Vous pouvez acheter des pièces abordables dans des magasins comme Walmart sans honte. Trouvez une célébrité dont vous admirez le style et étudiez son apparence. (Le mien est Helen Mirren!) Quelle tenue de votre vie vous a fait sentir la plus fabuleuse? Jetez ce regard et trouvez quelque chose de similaire mais un peu différent. Vous n’avez pas besoin d’attendre une occasion spéciale pour avoir l’air fabuleux ou pour porter une tenue particulière. La mode peut vous aider à définir qui vous voulez être et ce que vous voulez ressentir.

[My notes from Tan France’s Masterclass]

Ce cours a contribué à confirmer mon amour des robes, en particulier une robe portefeuille imprimée audacieuse. Comme le disent les Fug Girls, une robe est si facile parce que toute votre tenue est triée. Je connais cela de moi depuis un moment, mais j’ai pu définir et mieux comprendre mon style personnel. J’ai également réalisé à quel point je pouvais changer de chaussures et d’accessoires, ce avec quoi j’ai tendance à entrer dans une ornière. Il n’y a rien de tel que d’assembler une jolie tenue et d’y réfléchir. Cela aide vraiment à augmenter votre confiance et votre estime de soi. J’ai également aimé le fait que Tan ne recommande pas de dépenser plus de 100 $ en jeans et qu’il ne soit pas une personne de marque. Il dit que vous pouvez obtenir des vêtements de marque si vous avez envie de faire des folies et que vous pouvez vous le permettre, mais il s’agit plus de créer un look. J’ai toujours aimé la mode et j’aime faire du brocante et de la chasse aux bonnes affaires. J’ai apprécié ce cours et j’en ai beaucoup profité.

Oh et Tan et son mari, Rob, attendent un bébé via une mère porteuse! Toutes nos félicitations! Il a raconté quelques histoires mignonnes dans sa Masterclass à propos de Rob, en particulier que Rob veut toujours acheter la tenue d’affichage au magasin. Tan ne le recommande pas. Il dit que vous devriez aller doucement sur les tendances et que vous devriez opter pour des pièces qui fonctionneront à long terme. Je ne peux pas non plus oublier qu’il dit que le style est aussi pour les hommes hétéros et qu’ils ne devraient pas avoir peur de bien s’habiller.

pic.twitter.com/BimpAkmUK2 – celebitchy (@celebitchy) 1 avril 2021

Crédit photos: Avalon.red et via Instagram