La masterclass tactique de Tuchel aide Chelsea à remporter la Super Coupe contre Villarreal

Chelsea a battu Villarreal 6-5 aux tirs au but pour remporter la Super Coupe de l’UEFA, après un match nul 1-1 entre les deux équipes plus tôt à Belfast.

Le gardien Kepa Arrizabalaga était le héros, entrant dans le temps additionnel pour remplacer Edouard Mendy, qui a lui-même fait une sortie fantastique. Après que les deux équipes aient raté l’une de leurs deux premières pénalités, c’est Raul Albiol qui a été l’ultime victime, Kepa plongeant pour sauver son effort dans la mort subite.

Plus tôt à Windsor Park, Chelsea a dominé la première mi-temps et a marqué le premier but, avant que Villarreal ne frappe les boiseries tard.

En deuxième période, les Espagnols ont été récompensés pour leur domination mais le match a dû aller jusqu’aux prolongations.

Chelsea a eu la meilleure première mi-temps, avec N’Golo Kante et Marcos Alonso fortement impliqués.

Les deux équipes ont eu des occasions sur corner tout au long de la mi-temps. Kanté mis en place Timo WernerL’instantané de s’est renversé, tandis qu’à l’autre bout, Raul Albiol a également manqué. Ensuite, le jeune défenseur de Chelsea Trevoh Chalobah a échoué avec un effort poussé au deuxième poteau.

Kante, quant à lui, a récupéré le ballon à plusieurs reprises et a réussi un tir juste à côté.

Mais la domination des Bleus a vite porté ses fruits. Alonso a trouvé Kai Havertz sur la gauche et le centre de l’Allemand a trouvé Ziyech, dont l’effort a ébranlé le gardien de Villarreal Sergio Asenjo.

Encore, Ziyech a ensuite dû partir avec une blessure à l’épaule anodine, dans un coup dur après son but.

Quoi de plus, Villarreal, détenteur de la Ligue Europa eu d’autres chances d’égaliser. Boulaye Dia a facilement dépassé Chalobah et Edouard Mendy s’est étalé pour sauver.

Ailleurs, le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger a vu jaune pour un tacle craquant sur Yeremi Pino.

Un avertissement a également suivi pour le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, pour ses protestations.

Villarreal envoie un avertissement à Chelsea

Le tir bas et percé de Havertz frappant le filet latéral a commencé fortement la seconde mi-temps.

Mais Villarreal s’est approché, Gerard Moreno a touché le poteau après s’être échappé à la suite d’un mauvais coup de pied de Mendy.

Alors que Chelsea tentait de se relever de l’autre côté, Rudiger a commis une faute sur un adversaire dans la surface sur un coup franc.

En effet, Villarreal a continué à venir et après que Mendy ait bien sauvé un tir, Moreno a égalisé.

La mauvaise passe de Rudiger est allée à l’Espagnol et il a réalisé un une-deux glissant avec Dia avant de terminer froidement devant Mendy.

Chelsea a poussé pour un vainqueur, mais Mason Mount et Alonso ont été sauvés par Asenjo.

Chelsea remporte des tirs au but spectaculaires

Les Bleus avaient la meilleure chance de la première période de prolongation. Christian Pulisic a rencontré le coup sûr de Havertz à l’intérieur de la surface, mais son effort était juste à côté.

Les deux équipes étaient fatiguées, avec un œil sur leurs campagnes respectives en Premier League et en Liga. Mount a failli marquer 2-1 en seconde période, cependant, son tir debout forçant un arrêt d’Asenjo. Cependant, les tirs au but se profilent et Kepa Arrizabalaga remplace Mendy devant les filets.

Kai Havertz aurait pu donner un ton amer après avoir raté le premier de Chelsea, mais la parité a été rétablie lorsque Aissa Mandi a raté le deuxième effort de Villarreal.

Neuf tirs au but parfaits ont suivi, dont le saut caractéristique de Jorginho qui, contrairement à l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020, a été couronné de succès.

Cependant, Albiol n’a pas réussi avec son effort, que Kepa a sauvé.

Le résultat a vengé Manchester United, battu par Villarreal lors de la finale de la Ligue Europa en mai.

Quant aux détenteurs de la Ligue des champions, Chelsea, ils peuvent désormais compléter un triplé européen avec la gloire de la Coupe du monde des clubs.