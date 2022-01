01/10/2022

L’antimatière et la matière réagissent de la même manière à la gravité. Ils tombent même avec la même accélération en l’absence de forces de frottement, a découvert le CERN dans son usine d’antimatière. Ces mesures pourraient conduire à une nouvelle physique.

Une expérience menée à l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) basée à Genève a montré que l’antimatière réagit à la gravité de la même manière que la matière.

Cette évidence a été confirmée par des mesures précises effectuées sur les mouvements des antiprotons et des protons, deux particules qui représentent la dualité matière-antimatière : l’antiproton est l’antiparticule du proton.

Les mesures fournissent également la meilleure confirmation à ce jour que l’antiproton est conforme à certains aspects du modèle standard de la physique des particules, comme indiqué dans une déclaration de l’Institut Riken du Japon.

La matière et l’antimatière créent certains des problèmes les plus intéressants de la physique aujourd’hui, explique la revue PhysicWorld.

Équivalents, mais & mldr;

La matière et l’antimatière sont essentiellement équivalentes, sauf que lorsqu’une particule a une charge positive, son antiparticule a une charge négative. À d’autres égards, ils semblent équivalents.

Cependant, l’un des grands mystères de la physique aujourd’hui est que, bien qu’ils semblent équivalents, l’univers est apparemment composé de matière, avec très peu d’antimatière.

Depuis que l’existence de l’antimatière a été théorisée en 1928 par le physicien anglais Paul Dirac, les scientifiques ont essayé de trouver quelque chose de différent entre les deux, ce qui pourrait expliquer pourquoi nous existons.

Dans le cadre de cette recherche, ils ont exploré si la matière et l’antimatière interagissent de la même manière avec la gravité, ou si l’antimatière subit la gravité d’une manière différente de la matière, ce qui violerait le principe d’équivalence d’Einstein.

Preuve du principe d’équivalence faible | RIKEN.

même réponse

La matière est composée de baryons et de leptons, comme les protons et les électrons. Selon le modèle standard, chacune de ces particules a une antiparticule correspondante de masse identique, mais de charge opposée.

Comme les protons et les électrons, ces antiparticules peuvent se combiner pour produire de l’antimatière, ce que le CERN réalise dans sa propre installation appelée « Antimatter Factory ».

L’expérience menée au CERN a été développée dans le cadre de la collaboration internationale BASE et consistait à piéger des antiprotons et des ions hydrogène négatifs à l’aide de champs électriques et magnétiques.

L’expérience BASE au CERN vise à mesurer le moment magnétique de l’antiproton avec une très grande précision, afin de pouvoir le comparer avec le moment magnétique du proton.

Cette expérience a montré, dans des limites strictes, que l’antimatière réagit à la gravité de la même manière que la matière.

Essai direct

Ce résultat représente la preuve directe la plus précise d’une symétrie fondamentale entre la matière et l’antimatière, réalisée avec des particules constituées de trois quarks, appelés baryons, et leurs antiparticules, selon les chercheurs.

L’expérience a également testé le principe d’équivalence faible, qui est une conséquence des théories de la relativité d’Einstein.

Ce principe dit que le comportement d’un objet dans un champ gravitationnel est indépendant de ses propriétés intrinsèques, y compris sa masse, en l’absence de forces de frottement.

Un exemple familier de ce principe est que, dans le vide, une plume et un marteau tombent librement avec la même accélération.

Accélération identique

Gardez à l’esprit, cependant, que l’orbite de la Terre autour du Soleil est elliptique, donc la gravité change légèrement au cours d’une année. Les auteurs de cette recherche ont découvert que les fréquences des protons et des antiprotons enregistrent cette légère variation de gravité.

L’équipe a ainsi confirmé que le principe d’équivalence faible s’applique à la fois à l’antimatière et à la matière, de sorte que l’accélération gravitationnelle de la matière et de l’antimatière est identique.

Les chercheurs notent que, bien que BASE n’ait pas déposé d’antimatière directement dans le champ gravitationnel de la Terre, sa mesure de l’influence de la gravité sur une particule d’antimatière est conceptuellement très similaire, indiquant qu’il n’y a pas d’interaction anormale entre l’antimatière et la gravité.

Stefan Ulmer, directeur de cette recherche complexe, affirme que ces mesures pourraient conduire à une nouvelle physique.

Pour l’avenir, d’autres expériences au CERN prévoient de tester le principe d’équivalence faible en observant l’antimatière en chute libre.

Référence

Une mesure de 16 parties par billion du rapport charge antiproton sur proton – masse. MJ Borchert et al. Nature 601, 53-57 (2022). DOI : https : //doi.org/10.1038/s41586-021-04203-w