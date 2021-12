La matière pourrait apporter un casting universel pour les téléviseurs et les lecteurs vidéo

La nouvelle norme de maison intelligente Matter fait beaucoup de grandes promesses, dont la principale consiste à résoudre le problème d’interopérabilité dans lequel se trouve actuellement la maison intelligente et à faire parler Apple, Samsung, Google et Amazon. Gros travaux. Mais c’est aussi s’attaquer à l’un des autres points faibles de la maison connectée : le contrôle de la télévision.

Une partie du nouveau protocole de connectivité est une spécification pour les téléviseurs et les lecteurs vidéo en streaming. Cela signifie que Matter pourrait devenir un autre moyen de contrôler le contenu dans nos maisons. Mais, avec sa promesse d’agnosticisme de plate-forme, la spécification TV de Matter a le potentiel de remplacer les systèmes de diffusion propriétaires, comme AirPlay d’Apple ou Cast de Google, et enfin de libérer nos téléviseurs.

Matter TV, comme nous l’appellerons pour l’habitude d’un nom officiel, permettra de contrôler les fonctions de base d’un téléviseur – augmenter/baisser le volume, changer de chaîne, contrôler les entrées et sorties et basculer entre les ports HDMI. « Mais surtout, vous pouvez également faire du casting », a déclaré à The Verge Chris DeCenzo, ingénieur principal en développement logiciel chez Amazon Lab126.

« C’est un domaine avec au moins cinq protocoles propriétaires aujourd’hui », dit-il. « Le résultat est une perte d’opportunité complète pour tout le monde. » Sans parler des gros maux de tête pour les utilisateurs qui se demandent quel assistant vocal peut obtenir ce contenu et quelle télécommande contrôlera ce stick de streaming. Amazon dirige les efforts visant à définir les spécifications de Matter, ce qui n’est pas surprenant, car il s’agit actuellement du seul grand acteur sans moyen exclusif de diffuser du contenu d’un smartphone vers un téléviseur.

Contrôler nos téléviseurs intelligents peut sembler tout sauf intelligent.Photo de James Bareham / The Verge

« Le contrôle des médias est l’un des cas d’utilisation les plus populaires pour Alexa », explique DeCenzo, qui m’a dit qu’Amazon travaille avec les différents leaders de l’industrie dans les domaines des téléviseurs intelligents, des lecteurs vidéo en streaming et des fournisseurs de contenu pour les aider à adopter Matter. L’objectif est que « les clients puissent utiliser la commande vocale de manière cohérente et lancer leur contenu préféré sur ces écrans », explique-t-il.

Bien que la spécification Matter TV n’appelle pas explicitement le contrôle vocal, l’idée ici est la normalisation. Un protocole pour toutes les communications d’appareils, tout parlera à tout le reste en utilisant la même langue, peu importe qui l’a fait. En fin de compte, cela signifie que vous pourrez utiliser l’interface de contrôle de votre choix (un assistant vocal, une télécommande ou une application pour smartphone / tablette) avec tous vos appareils et applications de contenu en streaming.

Avec sa promesse d’agnosticisme de plateforme, Matter pourrait enfin libérer nos téléviseurs

Lorsque Matter arrivera en 2022, la spécification Matter TV utilisera la communication d’application à application, au moins jusqu’à ce que les téléviseurs et les lecteurs vidéo en streaming soient activés pour Matter. La spécification prend en charge la diffusion depuis un client Matter (par exemple, une télécommande, un haut-parleur intelligent ou une application téléphonique) vers une application exécutée sur un téléviseur ou un lecteur vidéo compatible Matter, explique DeCenzo. Il prend également en charge la diffusion basée sur l’URL, ce qui signifie qu’un client Matter peut diffuser sur un téléviseur même lorsqu’il n’y a pas d’application pour ce client, si le téléviseur prend en charge le streaming adaptatif dynamique (DASH, une norme internationale pour le streaming) ou les flux HLS DRM (HLS est un protocole de streaming vidéo développé par Apple et largement pris en charge sur les appareils et navigateurs Android).

La capacité pourrait aller au-delà du simple divertissement et être utilisée pour activer les notifications de maison intelligente, explique Chris LaPré de la Connectivity Standards Alliance, l’organisation qui supervise la nouvelle norme. Par exemple, il pourrait envoyer un message de votre sonnette connectée à votre téléviseur intelligent, vous informant que quelqu’un est à la porte. Il pourrait également vous montrer le flux vidéo, une solution de contournement pour inclure les flux vidéo dans Matter, car les caméras ne font pas partie du premier déploiement de périphérique.

Les appareils compatibles avec Matter porteront le logo Matter pour indiquer qu’ils sont compatibles.Image : CSA / Matter

Curieusement, LaPré a avancé que la spécification pourrait permettre l’utilisation du contexte lors de la livraison de ces messages, comme vous avertir depuis le haut-parleur intelligent de la pièce dans laquelle vous vous trouvez que votre lessive est faite. « Il peut s’agir de diffuser n’importe quoi, des notifications de maison intelligente, une vidéo locale – tout ce dont il a besoin est une URL à partir de laquelle extraire le contenu », explique LaPré.

La technologie ici n’est pas spécifique au niveau du système, comme avec AirPlay d’Apple. Il semble être plus proche du Cast de Google, où les applications devront développer un support pour cela, au moins au début. Mais comme AirPlay, et comme pour toutes les communications de Matter, c’est entièrement local. La communication d’un appareil à l’autre utilise Matter comme canal. Au lancement, Matter utilisera Ethernet, Wi-Fi et Thread comme protocoles de communication.

L’exigence pour les créateurs d’applications, tels que Hulu et Netflix, qui ne sont actuellement pas membres de la CSA, de développer le support de Matter pourrait en faire quelque chose de non-démarrant au départ. Au-delà d’Amazon et de sa Prime Video et de Google avec YouTube, quelques-uns des principaux fournisseurs de contenu en streaming font partie du CSA, et le développeur de l’application devra initialement ajouter la prise en charge de Matter à la fois à l’application sur le téléphone ou sur l’appareil de diffusion (par exemple, un haut-parleur intelligent, ordinateur portable ou smartphone) et l’application dans l’appareil de réception (téléviseur, clé de streaming, écran intelligent).

« Vous pouvez communiquer directement depuis l’application Prime Video sur mon téléphone vers l’application Prime Video sur le téléviseur », explique DeCenzo. À l’avenir, selon LaPré, les lecteurs de vidéo en streaming et les téléviseurs auront Matter intégré aux appareils eux-mêmes, et à ce stade, les applications de l’appareil de réception n’auront pas besoin d’être activées pour Matter. Il semble probable qu’Amazon activera Matter sur ses appareils Fire TV, et la société s’est déjà engagée à mettre à niveau tous ses haut-parleurs intelligents pour prendre en charge Matter. Samsung, TCL, Panasonic, Toshiba et LG sont tous impliqués dans Matter, tout comme Apple et Google. De plus, le fabricant de lecteurs vidéo en streaming Roku fait partie du groupe de travail Matter TV. Cependant, selon la liste des sociétés sur le site Web de Matter, Vizio et Sony sont deux acteurs majeurs du matériel qui ne sont pas encore inscrits.

Il s’agit d’un moyen cohérent d’utiliser la commande vocale pour lancer du contenu sur n’importe quel écran

L’objectif principal, cependant, fait partie de la promesse globale de Matter : éviter le verrouillage du fabricant. Les gens devraient pouvoir acheter l’appareil de leur choix et il devrait pouvoir parler à tous les autres appareils connectés de leur maison, quel que soit l’auteur.

Par exemple, si les deux étaient compatibles Matter, vous devriez pouvoir contrôler un téléviseur LG à partir d’un smartphone Samsung, et ce téléviseur LG devrait pouvoir recevoir un message d’une laveuse intelligente Miele indiquant que la lessive est terminée. Mais, et c’est un gros mais, rien dans la spécification globale de la matière n’est une exigence. Une entreprise qui adhère à Matter dans son ensemble n’est pas obligée d’adopter une certaine spécification d’appareil dont elle n’a pas besoin ou qu’elle ne souhaite pas.

Cela signifie qu’Apple et Google n’ont pas à adopter la spécification Matter TV s’ils ne le souhaitent pas (mais s’ils le font, ils doivent tout adopter, y compris le casting). LaPré dit que les deux sociétés ont « béni cela » dans le cadre de la spécification (la question est régie par les membres de la CSA qui votent sur les spécifications). Reste à savoir s’ils l’adopteront. Mais si Amazon le fait, ce qui semble être un bon pari, cela devrait signifier que vous pouvez utiliser Matter pour diffuser depuis votre application Amazon Prime sur votre iPhone vers votre application Amazon Prime sur votre Apple TV ou Google Chromecast.

J’ai contacté Google et Apple au sujet de cette spécification et de son impact sur leurs offres actuelles. Les deux sociétés se sont engagées à soutenir Matter dans leurs écosystèmes de maison intelligente respectifs et sont toutes deux membres de la CSA. Kevin Po de Google a déclaré dans un e-mail que « Google Assistant prendra en charge Matter (par exemple, marche/arrêt, lecture/pause, lancement d’application, etc.) à parité avec notre offre Works With Assistant actuelle. Apple n’a pas commenté.

Po a poursuivi en réitérant que Google Cast reste la méthode préférée de Google pour envoyer des médias via des applications et la voix aux Chromecasts, aux haut-parleurs et aux écrans. Comme, nous ne pouvons que supposer à ce stade, Airplay sera-t-il la « méthode préférée » d’Apple. Mais quelle sera votre méthode préférée pourrait très bientôt impliquer beaucoup plus de choix.

Mis à jour le jeudi 9 décembre à 13h20 : Ajouté que si une entreprise choisit d’adopter la spécification Matter TV, elle devra l’adopter en totalité.

Mis à jour samedi 11 décembre à 14h45 : Une version précédente de cet article indiquait que selon la liste des sociétés sur le site Web de Matter, Roku et Toshiba ne faisaient pas partie de Matter. Le CSA a contacté pour dire que son site Web est obsolète et que Toshiba et Roku en sont maintenant membres.