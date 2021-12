La matière pourrait libérer votre téléviseur des poignées de Chromecast et d’AirPlay

Alors que la Connectivity Standards Alliance (CSA) continue de développer et de compléter la spécification Matter, des travaux sont en cours pour que la nouvelle norme étende son interopérabilité aux appareils intelligents les plus importants de nos foyers – le téléviseur. Selon The Verge, cela pourrait permettre à un système de diffusion universel de rivaliser avec Chromecast et Apple Airplay de Google.

Au premier plan des spécifications des téléviseurs se trouve Amazon, qui ne dispose pas de son propre système de diffusion malgré sa présence massive dans l’industrie de la maison intelligente.

S’adressant à The Verge, Chris DeCenzo, ingénieur principal en développement logiciel chez Amazon Lab126, note qu’il existe plusieurs protocoles disparates et propriétaires, qualifiant cela de « perte d’opportunité complète pour tout le monde ».

Tout comme Matter apportera l’interopérabilité entre les appareils domestiques intelligents et les différents écosystèmes qui les contrôlent, la spécification TV vise à faire de même. Cela permettrait aux utilisateurs de contrôler leur téléviseur à l’aide de n’importe quel appareil, quel que soit le type de smartphone, de télécommande ou même d’assistant vocal.

Bien sûr, il y a des obstacles à sa mise en œuvre. Jusqu’à ce que les fabricants de téléviseurs intègrent la prise en charge de Matter dans leurs produits, il appartiendra aux développeurs d’applications de prendre en charge Matter dans leurs applications pour que cela fonctionne. De plus, rien ne garantit que les grands fabricants de téléviseurs ajouteront un support, avec de grands acteurs comme Vizio, Sony et Roku, qui ne font pas partie du Matter Working Group.

The Verge note que même Google et Apple, certaines des plus grandes sociétés du groupe, ne sont pas obligés d’utiliser la spécification TV. Un porte-parole a déclaré à The Verge que Google Assistant « prendra en charge Matter (par exemple, marche/arrêt, lecture/pause, lancement d’application, etc.) à parité avec notre offre Works With Assistant actuelle », mais que Chromecast restera la méthode préférée de diffusion entre ses produits, y compris les meilleurs téléviseurs Android.

Le Matter SDK devrait être finalisé au cours du premier semestre 2022, avec les premières certifications d’appareils. Alors que de nombreux appareils domestiques intelligents actuels seront mis à jour pour prendre en charge la nouvelle norme, les premiers produits certifiés Matter n’arriveront probablement sur le marché que plus tard en 2022.

