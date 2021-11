La matière quantique peut apprendre comme un organisme vivant

15/11/2021 à 08:00 CET

Des chercheurs de l’Université Rutgers aux États-Unis ont découvert que l’apprentissage, une caractéristique universelle de l’intelligence chez les êtres vivants, peut être imité dans la matière quantique, comme le rapporte un communiqué.

Un matériau quantique est un matériau dont les propriétés ne peuvent pas être décrites par la physique classique, mais par la physique quantique. Les isolants de Mott sont une classe de matériaux quantiques.

Les isolants de Mott présentent des phénomènes extraordinaires, tels que la supraconductivité à haute température et la magnétorésistance dite colossale (qui leur permet de modifier considérablement leur résistance électrique en présence d’un champ magnétique), dus à l’interaction entre charge et spin.

Ce que la nouvelle recherche a découvert, c’est que les isolants de Mott peuvent « apprendre » à répondre aux stimuli externes d’une manière qui imite le comportement animal. Les résultats de cette étude sont publiés dans le PNAS.

Matériau quantique

Matériau quantiqueLa nouvelle recherche s’est concentrée sur la oxyde de nickel (NiO), un oxyde métallique qui est un exemple clair du matériau isolant de Mott : il a étudié comment la conductivité électrique, un type spécial de matériau isolant, réagit lorsque son environnement change à plusieurs reprises sur différents intervalles de temps.

Et découvert que ce matériau quantique imite l’apprentissage associatif : au moyen d’oxygène, d’ozone et de stimuli lumineux, il modifie ses propriétés électroniques en fonction de ce qu’il a appris.

L’apprentissage associatif est l’un des moyens fondamentaux par lesquels les organismes vivants peuvent apprendre et, ainsi, s’adapter constamment aux changements.

Une autre découverte intéressante de l’étude est que lorsque les chercheurs ont exposé l’oxyde de nickel à des concentrations d’oxygène changeant rapidement ou à différentes intensités de lumière, le matériau a à peine réagi, restant plutôt dans un état instable avec peu de fluctuation de la conductivité électrique, souligne PhysicsWorld.

Apprentissage universel

Apprentissage universelCependant, lorsque les scientifiques ont introduit des défauts atomiques supplémentaires, en utilisant un stimulus plus sévère, tel que l’ozone, la conductivité électrique du matériau a fluctué plus rapidement, pour ralentir à nouveau.

Subhasish Mandal, l’un des chercheurs, souligne que sa découverte montre qu’il existe des caractéristiques d’apprentissage universelles, telles que l’accoutumance et la sensibilisation, qui ne se trouvent généralement que chez les espèces vivantes, dans les matériaux quantiques.

Les chercheurs vont encore plus loin : ils pensent que cette capacité d’apprentissage peut faire partie d’autres matériaux quantiques et être utilisée pour moduler leurs propriétés en fonction de certains stimuli externes.

Révolution dans l’IA

Révolution dans l’IALa découverte de comportements tels que l’accoutumance et la sensibilisation dans ces matériaux non vivants pourrait conduire à de nouveaux algorithmes pour l’intelligence artificielle (IA), selon les chercheurs.

L’émulation de ce comportement, typique des organismes vivants, dans un matériau inerte à l’état solide, pourrait inspirer de nouveaux algorithmes en intelligence artificielle et en calcul neuromorphique, selon les scientifiques.

Ces nouveaux algorithmes auraient la flexibilité nécessaire pour gérer les incertitudes, les contradictions et d’autres aspects de la vie quotidienne, tout comme cela se produit aux niveaux complexes de la vie du cerveau et du système nerveux.

L’informatique neuromorphique imite la structure et la fonction neuronales du cerveau humain, en partie, en construisant des systèmes nerveux artificiels pour transférer des signaux électriques qui imitent les signaux cérébraux.

IA autonome

IA autonomeChacun des 100 milliards de neurones du cerveau humain, par exemple, reçoit des entrées électriques de certains de ses voisins, puis « envoie » une sortie électrique à d’autres lorsque la somme des entrées dépasse un certain seuil.

Ce processus, également connu sous le nom de « spiking », peut être reproduit dans des dispositifs à l’échelle nanométrique tels que les oscillateurs spintroniques, souligne PhysicsWorld.

En plus d’être potentiellement beaucoup plus rapides et économes en énergie que les ordinateurs conventionnels, les appareils basés sur ces principes neuromorphiques, grâce à la nouvelle découverte, pourraient apprendre à effectuer de nouvelles tâches sans être directement programmés pour les effectuer, concluent les chercheurs.

Cette recherche va donc augmenter considérablement les possibilités de l’IA, une technologie qui peut non seulement penser, raisonner, agir et se comporter comme les gens, et même imaginer l’invisible, mais qui peut désormais aussi apprendre comme le fait un cerveau.

Référence

Photo du haut : Piqsels.