La matrice 4 et plus

Quoi de neuf sur HBO Max en décembre 2021 ? Eh bien, nous aurons un dernier film en salle de Warner Bros, ainsi que la renaissance d’une série de comédies pour adultes classiques, et bien plus encore.

Voici un aperçu des nouveautés sur HBO Max ce mois-ci, ainsi que de ce qui quitte le service de streaming. Vous pouvez vous inscrire à HBO Max sur le lien ci-dessous, ou vous pouvez l’obtenir sans frais supplémentaires avec votre abonnement au câble HBO.

Les résurrections matricielles (22 décembre)

Le dernier des films date et date de Warner Bros sur HBO Max et les cinémas est énorme. Lana Wachowski revient en tant que co-scénariste et réalisatrice du quatrième film de la série de films Matrix pleine d’action. Les bandes-annonces montrent Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Anne Moss) bien vivants et apparemment vivant à San Francisco. Cependant, il semble que Neo rêve d’être dans un autre monde, et il ne faut pas longtemps avant qu’ils ne commencent à retourner dans la matrice.

Ce film ne sera disponible sur HBO Max que pendant 31 jours après sa sortie, avant de revenir probablement au service en 2022. Il ne sera également disponible que pour les personnes bénéficiant du forfait sans publicité à 14,99 $ par mois.

Et juste comme ça (9 décembre)

L’une des plus grandes séries HBO de tous les temps revient en exclusivité HBO Max. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon reprennent leurs rôles Sex and the City de Carrie, Charlotte et Miranda alors que le trio essaie de continuer à vivre à New York. Recherchez d’autres personnages de Sex and the City à intégrer dans cette nouvelle série.

Station onze (16 décembre)

Êtes-vous prêt à regarder une autre série télévisée sur une Terre post-apocalypse ? HBO Max espère que vous l’êtes. Cette série, basée sur le roman à succès du même nom, se déroule sur plusieurs chronologies, se concentrant sur la façon dont la civilisation humaine fait face et tente de se reconstruire à la suite d’une épidémie de grippe dévastatrice.

Trouver Magic Mike (16 décembre)

Cette série de compétitions de téléréalité devrait devenir très chaude en effet. 10 hommes qui cherchent à prendre confiance en eux utiliseront leur corps pour se transformer en danseurs exotiques. La série vient du réalisateur original de Magic Mike Steven Soderbergh et met en vedette Channing Tatum, qui reviennent également pour faire un nouveau film Magic Mike en 2022 pour HBO Max.

Quoi de neuf sur HBO Max en décembre 2021

Voici la liste complète de ce qui est ajouté à HBO et HBO Max en décembre, ainsi qu’une liste de ce qui quitte le service ce mois-ci. Il comprend le retour de Space Jam: A New Legacy et The Suicide Squad, désormais disponibles pour tous les abonnés de HBO Max, ainsi que la finale de la saison 1 de Gossip Girl, la finale de la saison 3 de Succession, la finale de la série d’Insecure, et plus encore.

1er décembre

12 Strong 20 Feet from Stardom Adrienne, Documentary Premiere (HBO) A Perfect Murder Tout ce que je vois, c’est vous tous, saisons 1 et 2 The Answer Man Blade II Bolero Breakdown Modification des voies Chicago Cloud Atlas Crazy, Stupid, Love. Des jours de tonnerre traînaient à travers du béton Assez dit Trouver Jésus : la foi, les faits, la contrefaçon Frontera Le bon docteur La hantise dans le Connecticut Le Hobbit : Un voyage inattendu Entretien avec le vampire L’incroyable Burt Wonderstone Le travail italien Jack Le tueur de géant Jackie Brown Jupiter Ascendant le Lawnmower Man Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace Limbo Little Monsters The Mask Max Steel Miss Congeniality Mortal Kombat Mortal Kombat: Battle of the Realms The Muppets Take Manhattan No Country For Old Men Percy Jackson Sea Of Monsters Pope: L’homme le plus puissant de l’histoire Pulse RIPD Rubber Runner Runner Se7en Shark Night Surrogates Chasseur de trolls Le Truman Show Two For The Money Two Lovers Vive la guerre contre tout le monde Le chanteur de mariage Le Wolfpack Le plus grand papa du monde L’équipage de démolition ! Sortie le 2 décembre Gossip Girl, Boîte à musique finale de la saison 1 : écouter Kenny G, Documentary Premiere (HBO) Odo, Cartoonito Original Saison 1 Premiere Odo, Cartoonito Saison 1 Premiere Perfect Life (Vida Perfecta), Max Original Saison 2 Premiere Santa Inc. , Premiere Space Jam de la série animée Max Original : un nouvel héritage

3 décembre

Respirez la nuit Craig of the Creek, saison 3 Hood River Mike & Molly Yerba Buena

4 décembre

Le dernier OG, saisons 1-3 prêt à l’emploi

5 décembre

Kamikaze, la finale de la saison originale de Max

6 décembre

The Forever Prisoner, Paysagistes en première documentaire (HBO), Première en série limitée (HBO)

7 décembre

The Slow Hustle, Première du documentaire (HBO)

9 décembre

A Thousand Fangs (alias Mil Colmillos), Max Original Season 1 Premiere And Just Like That…, Max Original Season 1 Premiere Gossip Girl Saison 1, Finale Music Box: Mr. Saturday Night, Documentary Premiere (HBO) The Sex Lives of College Girls , Max Original Saison 1 Finale Summer Camp Island, Max Original Saison 5 Première

10 décembre

Dafne and the Rest (alias Todo lo Otro), Max Original Saison 1 Premiere DC’s Stargirl, Saison 2

12 décembre

Succession, Finale de la saison 3 (HBO)

14 décembre

Les meurtres de Starved Rock, première de la série documentaire (HBO)

15 décembre

Quoi de neuf Scooby-Doo ? Ron a mal tourné, 2021

16 décembre

2e festival annuel HA : The Art of Comedy, Max Original Comedy Special Diego, The Last Goodbye (Diego, el ultimo adios), Max Original Documentary The Cut (alias O Grande Look), Max Original Saison 1 Premiere Finding Magic Mike, Max Original Saison 1 Premiere The Fungies, Max Original Saison 3 Premiere Music Box: Juice Wrld: Into the Abyss, Documentary Premiere (HBO) Station 11, Max Original Saison 1 Premiere

17 décembre

A Forbidden Orange, Max Original Premiere

20 décembre

Tu gardes les enfants (Mama o Papa)

21 décembre

Real Sports avec Bryant Gumbel, finale de la saison (HBO)

22 décembre

Après le coucher du soleil The Matrix Resurrections, première du film Warner Bros.

23 décembre

40 Means Nothing (alias 40 No es Nada), Max Original Saison 1 Premiere Beforeigners S2, Max Original Saison 2 Premiere The Suicide Squad

24 décembre

26 décembre

Limitez votre enthousiasme, Finale de la saison 11 (HBO) Insecure, Finale de la saison 5 (HBO)

30 décembre

Young Justice, Max Original Saison 4 Partie A Finale

le 31 décembre

Comment faire avec John Wilson, finale de la saison 2 (HBO)

Qu’est-ce qui quitte HBO Max et HBO en décembre 2021

16 décembre

CNN Heroes : un hommage aux étoiles, 2020

18 décembre

L’homme invisible, 2020 (HBO)

19 décembre

24 décembre

Cinquante nuances de noir, 2016 (HBO)

le 31 décembre

Abuelos (Aka Grandpas), 2019 (HBO) Ace Ventura: Pet Detective Jr., 2009 Alpha And Omega 2: A Howl-Iday Adventure, 2013 American Graffiti, 1973 (HBO) Assault On Precinct 13, 1976 (HBO) Bangkok Dangereux, 2008 (HBO) Beautiful Girls, 1996 (HBO) Black Christmas, 2019 (HBO) Blackhat, 2015 (HBO) Bratz : The Movie, 2007 Bridget Jones : The Edge Of Reason, 2004 (HBO) The Cable Guy, 1996 Casi Famoso ( Aka Almost Famous), 2019 (HBO) Cats, 2019 (HBO) The Collection, 2012 (HBO) Cousins, 1989 (HBO) Curse Of The Pink Panther, 1983 (HBO) Dante’s Peak, 1997 (HBO) Dear Christmas, 2020 Dim Sum Funeral, 2009 (HBO) Don’t Tell Mom The Babysitter’s Dead, 1991 (HBO) The Doors, 1991 (HBO) Downhill, 2020 (HBO) Dr. Strangelove, 1964 Emma. (2020), 2020 (HBO) Employé du mois, 2006 (HBO) The English Patient, 1996 (HBO) Eve’s Bayou, 1997 Flashpoint, 1984 (HBO) Friends With Money, 2006 Gandhi, 1982 God’s Not Dead, 2014 (HBO ) Dieux et monstres, 1998 (HBO) Il a dit qu’elle a dit, 1991 (HBO) Heaven Help Us, 1985 (HBO) Hitch, 2005 Ira & Abby, 2007 (HBO) Kill Bill : Vol. 1, 2003 (HBO) Kill Bill : Vol. 2, 2004 (HBO) Kramer contre. Kramer, 1979 Leapfrog: Math Adventure To The Moon, 2010 Leapfrog: Numbers Ahoy, 2011 Leapfrog: The Letter Factory, 2003 Like Mike, 2002 (HBO) Like Mike 2: Streetball, 2007 (HBO) Los Futbolisimos (Aka The Footballest), 2018 (HBO) Lucky, 2017 (HBO) Machine Gun Preacher, 2011 (HBO) Le projet Manhattan, 1986 (HBO) M. Smith va à Washington, 1939 Mon pied gauche, 1989 Jamais, rarement, parfois, toujours, 2020 (HBO ) The Pallbearer, 1996 (HBO) Perpetual Planet : Heroes Of The Oceans, 2021 The Pink Panther 2, 2009 (HBO) The Pink Panther Strikes Again, 1976 (HBO) The Pink Panther, 2006 (HBO) The Pink Panther, 1964 ( HBO) Pups United, 2015 The Raven, 2012 (HBO) Reasonable Doubt, 2014 (HBO) Reds, 1981 (HBO) Le retour des morts-vivants III, 1993 (Version alternative) (HBO) Le retour de la panthère rose, 1975 (HBO) ) La Revanche de la panthère rose, 1978 (HBO) Les sessions, 2012 (HBO) Shakespeare In Love, 1998 Un coup dans le noir, 1964 (HBO) Snake Eyes, 1998 (HBO) Le fils de la panthère rose, 1993 (HBO) Sentier du Pi nk Panther, 1982 (HBO) Twelve Monkeys, 1995 (HBO) Vaca, 2018 (HBO) Volunteers, 1985 (HBO) Won’t Back Down, 2012 (HBO) xXx, 2002 xXx: State Of The Union, 2005

C’est ce qui est nouveau sur HBO Max en décembre 2021. Nous serons de retour en janvier 2022 avec une autre mise à jour.

