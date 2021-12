La matrice pirate Fortnite avec de nouvelles émoticônes et un habillage d’arme

Et si je vous disais que Fortnite ajoutera bientôt de nouveaux objets pour The Matrix à sa boutique d’objets ? Eh bien, c’est vrai ; de nouvelles emotes sur le thème de Matrix et un habillage d’arme arrivent aujourd’hui.

Deux nouvelles émotes font partie du nouvel ensemble d’objets Matrix, l’une permettant au joueur d’effectuer le coup de pied flottant emblématique de Trinity, tandis que l’autre imite l’esquive des balles de Neo en se penchant vers l’arrière. Une nouvelle enveloppe d’arme sera également disponible : l’enveloppe Ones and Zeroes, qui mérite ce nom en raison de sa représentation du code binaire vert sur noir des films Matrix.

Les objets rejoignent le planeur Sentinel – gagné dans le cadre des activités du Winterfest en cours – dans l’ensemble Matrix complet. Le planeur Sentinel peut être ouvert en cadeau lors de l’événement Winterfest de Fortnite, qui se termine le 6 janvier à 6 h 00 PT / 9 h 00 HE.

Il y a une omission notable dans l’ensemble Fortnite actuel de Matrix : une peau de l’un des personnages du film. Alors que Neo ne rejoindra pas Fortnite (pour l’instant), l’acteur qui joue le rôle, Keanu Reeves, existe déjà dans l’univers de Fortnite sous le nom de John Wick.

L’événement Winterfest de Fortnite comprend plus d’une douzaine de nouveaux articles que les joueurs peuvent recevoir via des cadeaux d’ouverture, y compris les skins Krisabelle et Polar Peely et plusieurs habillages d’armes, sprays et emotes.

