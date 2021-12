La maturation et la stabilisation de l’espace cryptographique étendent l’éligibilité à la diffusion d’annonces de crypto-monnaie

Facebook

Meta (Facebook) déclare que l’espace cryptographique mûrit et se stabilise, étend l’éligibilité à la diffusion d’annonces de crypto-monnaie

Avec cette décision, Facebook modifie sa politique pour être plus équitable et transparente à mesure que le paysage de la crypto-monnaie voit de plus en plus de réglementations gouvernementales.

Facebook a annoncé cette semaine qu’il revenait sur sa politique qui empêchait la plupart des sociétés de crypto-monnaie de diffuser des publicités sur ses services.

Le géant des médias sociaux a commencé à bloquer les publicités faisant la promotion des crypto-monnaies et des offres initiales de pièces (ICO) en janvier 2018, pour annuler l’interdiction l’année prochaine. En mai 2019, la société a déclaré que les annonceurs pouvaient soumettre une demande avec toutes les licences obtenues.

Aujourd’hui, mercredi, Facebook, qui s’est rebaptisé Meta, a déclaré que la société augmentait le nombre de licences réglementaires qu’elle accepte de 3 à 27.

« Nous faisons cela parce que le paysage de la crypto-monnaie a continué à mûrir et à se stabiliser ces dernières années et a vu de plus en plus de réglementations gouvernementales fixant des règles plus claires pour leur industrie », a déclaré la société dans un communiqué.

Facebook facilite la diffusion d’annonces sur la crypto-monnaie sur sa plate-forme en modifiant la politique pour qu’elle soit plus équitable et transparente et en aidant davantage d’annonceurs à élargir leur audience et à atteindre plus de clients potentiels.

« Avec plus d’ouverture et de transparence pour ce que les entreprises de cryptographie peuvent faire, nous verrons plus d’adoption pour l’industrie de la crypto-monnaie et le métaverse que jamais auparavant », a déclaré Henry Love, un ancien employé de l’équipe des petites entreprises de Facebook, désormais associé directeur de Fundamental Labs, qui a investi un demi-milliard de dollars dans l’industrie de la cryptographie depuis 2016. « Cela change la donne pour l’adoption massive. »

Ce qui n’est pas autorisé, ce sont les plates-formes, produits et applications logicielles tels que les échanges cryptographiques et les plates-formes de négociation qui offrent des services de prêt et d’emprunt et des portefeuilles cryptographiques qui permettent aux utilisateurs d’acheter, de vendre, d’échanger ou de mettre en jeu leurs jetons et leur matériel et logiciel pour l’extraction de crypto-monnaie. .

« Les annonces faisant la promotion d’autres produits, tels que la technologie blockchain, les actualités de l’industrie de la crypto-monnaie, l’éducation, les événements, les services auxiliaires, les méthodes de paiement et les marchandises, ne nécessitent pas d’autorisation écrite préalable. »

En ce qui concerne les activités autorisées avec autorisation, citons les services fiscaux pour les sociétés de cryptographie, les événements, l’éducation et les actualités liées à la cryptographie, aux services et aux produits basés sur la technologie blockchain qui n’est pas crypto, tels que les NFT et les portefeuilles crypto permettant aux utilisateurs de stocker leurs jetons sans fonctionnalités. d’acheter, de vendre, d’échanger ou de jalonner des jetons.

Cette semaine, David Marcus, le co-créateur du projet Diem stablecoin de Facebook, a également annoncé qu’il quittait l’entreprise après sept ans.

Nouvelles personnelles : après sept années épanouissantes chez Meta, j’ai pris la difficile décision de me retirer et de quitter l’entreprise à la fin de cette année. (1/7) – David Marcus (@davidmarcus) 30 novembre 2021

Marcus a rejoint Facebook en 2014 à partir de PayPal et a géré son service Messenger avant de passer à la division blockchain de l’entreprise en 2018. Ici, il a cofondé le projet stablecoin Diem, anciennement connu sous le nom de Libra, et a construit le portefeuille numérique Novi qui a été lancé en octobre. .

Désormais, il envisage de quitter l’entreprise à la fin de l’année. Stéphane Kasriel, qui a rejoint Facebook l’année dernière, reprendra son rôle pour diriger Novi et d’autres projets de paiement.

