La maturité du Quad: vers un dialogue économique quadrilatéral

Le premier dialogue quadrilatéral a eu lieu en 2004 pour coordonner la réponse humanitaire à un tsunami dévastateur.

Par Malachy Nugent

«Le Quad est arrivé à maturité.» Narendra Modi, Premier ministre

Lorsque les dirigeants de l’Inde, des États-Unis, du Japon et de l’Australie se sont réunis virtuellement lors du tout premier Sommet des dirigeants quadrilatéraux, vendredi, ils se sont engagés à renforcer leur coopération sur les défis déterminants de notre époque. Les problèmes de santé mondiale, de changement climatique et de sécurité régionale sont à juste titre au centre des préoccupations en ce moment, mais la sécurité économique reste la clé de voûte de tout l’effort.

Le premier dialogue quadrilatéral a eu lieu en 2004 pour coordonner la réponse humanitaire à un tsunami dévastateur. Au cours des années qui ont suivi, le Quad s’est largement concentré sur la sécurité maritime, avec des réunions régulières de hauts responsables de la défense, des exercices militaires conjoints et des étapes vers une plus grande interopérabilité du système de défense. Bien que chaque pays Quad ait ses propres intérêts politiques et géostratégiques nationaux à prendre en compte, ils reconnaissent tous un intérêt commun partagé pour la paix et la sécurité physique dans l’Indo-Pacifique.

À la lumière de la pandémie mondiale de COVID19, les dirigeants du Quad ont élargi leur vision pour englober une région indo-pacifique libre, ouverte, inclusive et saine dans laquelle les pays jouissent de la sécurité pour poursuivre des intérêts bilatéraux et coopérer sur des questions transnationales. Leur engagement à étendre la production de vaccins et à une distribution équitable dans toute la région est particulièrement opportun et important, et montre la valeur du partenariat Quad de démocraties partageant les mêmes idées.

Pourtant, la crise actuelle nous rappelle également que la sécurité économique dans l’Indo-Pacifique est tout aussi fondamentale. La pandémie a montré à quel point les chaînes d’approvisionnement économiques peuvent être fragiles et à quel point une crise sanitaire peut perturber une économie et saper la sécurité nationale au sens large d’un pays. Outre le défi immédiat de vaincre le virus, les dirigeants du Quad savent qu’ils doivent également assurer une reprise économique robuste et durable. Le moment est donc venu pour eux de s’engager dans un dialogue économique quadrilatéral.

Le FMI prévoit que les quatre économies Quad rebondiront en 2021, les économies avancées bénéficiant d’une croissance de 2 à 3% et l’Inde peut-être trois fois plus élevée. Bien qu’impressionnante, cette croissance est insuffisante pour remplacer celle qui a été perdue pendant l’année pandémique. Pour atteindre les niveaux d’activité économique nécessaires à une reprise complète, ces pays doivent adopter une coopération commerciale, d’investissement et économique encore plus grande.

Compte tenu de la pression induite par le COVID sur les finances publiques, les capitaux privés et les investissements étrangers sont les éléments critiques nécessaires pour libérer ce potentiel économique. L’Inde gagnerait particulièrement à renforcer sa coopération avec ses partenaires Quad à cet égard. Avant la pandémie, le commerce bilatéral de biens et de services de l’Inde avec les pays du Quad s’élevait à près de 200 milliards de dollars et les investissements étrangers directs nets en Inde en provenance du Quad dépassaient 50 milliards de dollars. Avec la coopération et le bon cadre politique, ces chiffres pourraient augmenter de façon exponentielle dans les années à venir.

Les efforts déployés récemment en Inde pour renforcer le climat des affaires et soutenir les investissements privés sont positifs et bienvenus, mais il faut davantage. L’Inde devrait travailler avec ses partenaires Quad pour inverser les politiques tarifaires contre-productives des quatre dernières années et montrer que «l’Inde autonome» est une invitation plutôt qu’un obstacle. Au niveau national, il devrait réduire davantage les obstacles à l’investissement dans les secteurs qui bénéficieraient de capitaux et de savoir-faire étrangers accrus, et résoudre les différends fiscaux de longue date qui freinent l’activité commerciale.

En outre, le dialogue quadrilatéral sera particulièrement utile pour résoudre les problèmes économiques posés par le changement climatique qui affecteront profondément l’Inde dans les années à venir. Dans leur déclaration commune, les quatre dirigeants se sont engagés à redoubler d’engagement de Quad dans des domaines tels que l’investissement dans les infrastructures et le financement climatique. Les quatre pays conviennent que le changement climatique pose de sérieux défis structurels à la sécurité économique et physique et se sont engagés à renforcer leurs actions en matière d’atténuation, d’adaptation et de résilience au changement climatique. L’Inde devrait travailler avec ses partenaires Quad pour atteindre ses objectifs ambitieux en matière d’énergie renouvelable, augmenter le financement des investissements dans les infrastructures vertes, renforcer ses chaînes d’approvisionnement existantes et fournir une assurance financière adéquate contre les risques d’événements météorologiques extrêmes.

Un dialogue économique quadrilatéral régulier contribuerait à faire progresser tous ces objectifs fondamentaux. Les dirigeants du Quad ont engagé leurs ministres des Affaires étrangères à se réunir au moins une fois par an; Les ministres des Finances devraient prendre un engagement similaire, pour commencer. En se concentrant sur les questions économiques dans le cadre du quadrilatère, l’Inde et ses partenaires partageant les mêmes idées peuvent relever les défis économiques de ce moment unique et atteindre la sécurité économique nécessaire pour une Indo-Pacifique libre, ouverte et prospère.

(L’auteur est Senior Vice President, Financial Services, USIBC. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)