La “ mauvaise défense ” de Man City est critiquée alors que leurs quadruples rêves se terminent par une défaite face à Chelsea en FA Cup

La candidature de Manchester City pour un quadruple sans précédent est partie en fumée après avoir été battue 1-0 par Chelsea en demi-finale de la FA Cup.

La frappe de Hakim Ziyech à la 55e minute a été tout ce qui a séparé les deux équipes et a donné à l’équipe de Thomas Tuchel une victoire méritée sur la ville inhabituellement lente à Wembley.

.

Ce but de Ziyech a scellé une 15e finale de la FA Cup pour Chelsea

.

Ziyech et Werner ont causé toutes sortes de problèmes à la défense de la ville

Le gagnant était simple dans sa conception lorsque Timo Werner s’est retrouvé au but alors qu’il s’accrochait à un ballon Mason Mount.

Werner aurait pu se tirer une balle, mais le placer au carré à son coéquipier, qui était dans une bien meilleure position, et Ziyech a dûment tapé dans un filet vide.

C’était une copie conforme d’un but que Ziyech a marqué en première mi-temps, cependant, celui-ci n’a pas été donné en raison d’un hors-jeu. City n’a pas appris sa leçon a déçu l’ancien joueur Trevor Sinclair.

Il a déclaré lors du commentaire en direct de talkSPORT: «Excellent dirigé par Werner. Il a fait ces courses tout le match. C’est similaire au but qui était hors-jeu en première mi-temps… excellente finition, il n’avait qu’à le passer dans le but.

«Je dois dire que la défense contre Manchester City est médiocre. Vous devez regarder certaines positions des joueurs et Benjamin Mendy ne se rapproche pas suffisamment pour couvrir cette course de Ziyech et c’est une finition simple.

.

City est tombé en demi-finale de la FA Cup pour une deuxième année consécutive

Chelsea affrontera Leicester ou Southampton, qui disputeront leur demi-finale dimanche EN DIRECT sur talkSPORT, en finale le 17 mai.

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

