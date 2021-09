La mauvaise évaluation des risques est préoccupante : le président du SBI, Dinesh Kumar Khara

in

Khara a déclaré qu’il y avait des “pousses vertes” visibles dans certains secteurs, notamment les matières premières, le fer et l’acier et l’aluminium. (fichier image)

Le président de la State Bank of India, Dinesh Kumar Khara, a déclaré vendredi que la mauvaise évaluation des risques par les banques était une réalité du secteur bancaire et une source de préoccupation.

«La mauvaise évaluation des risques est toujours une réalité du système et c’est essentiellement lorsque le ratio crédit-dépôt atteint un certain nombre, cela devient une inquiétude de la part des prêteurs sur la manière de traiter avec les parties prenantes. Donc, je pense que c’est là que se trouve la situation réelle », a déclaré Khara lors d’un événement organisé par la Chambre de commerce et d’industrie du Bengale.

Il a déclaré que bien que les banques aient resserré les normes de souscription, l’excédent de liquidités dans le système pourrait les pousser à une situation où elles finissent par mal évaluer le risque. « Les banquiers sont tentés de descendre la courbe des risques et de mal évaluer le risque… nous commençons à le voir. »

Cependant, il ne pense pas qu’il y ait de préoccupation concernant les normes de souscription, car la plupart des banques ont resserré les normes suite à l’expérience précédente de la baisse de la qualité des actifs et des créances douteuses élevées.

Khara a déclaré qu’il y avait des “pousses vertes” visibles dans certains secteurs, notamment les matières premières, le fer et l’acier et l’aluminium. Il existe de nombreuses possibilités d’exportation dans ces secteurs et les gens en profitent. La demande de crédit devrait commencer à augmenter une fois que les investissements commenceront à affluer dans ces secteurs via des projets de friches industrielles ou de nouvelles installations, a-t-il déclaré.

“Nous avons commencé à voir une traction (de la demande de crédit) de la part des entreprises du secteur public et certains secteurs privés viennent également pour de nouveaux investissements”, a-t-il déclaré.

Sur le portefeuille de détail des banques, Khara a déclaré qu’il y avait un certain stress à la fin du premier trimestre en raison des blocages régionaux. “Cependant, les choses s’améliorent depuis le début du deuxième trimestre.”

Concernant certaines grandes banques qui réduisent les taux d’intérêt sur les nouveaux prêts immobiliers, Khara a déclaré que le marché hypothécaire commençait à montrer des signes de croissance et que les banques essayaient de saisir la même chose.

Selon Khara, la Reseve Bank of India devrait maintenir un statu quo sur les taux d’intérêt lors de la révision de la politique monétaire en octobre. Comme il y a quelques pousses vertes visibles sur le front de la croissance, la RBI pourrait s’abstenir d’augmenter les taux.

« L’inflation est principalement due à des perturbations du côté de l’offre et une fois que cela est résolu, l’inflation pourrait ne pas relever la tête autant qu’on l’a vu dans la dernière décision politique. Ainsi, si l’inflation est résolue par un réajustement de la chaîne d’approvisionnement, nous aurons peut-être une marge de manœuvre pour maintenir les taux au niveau actuel et attendre que la croissance revienne en force. À ce moment-là, la banque centrale pourrait penser à recalibrer les taux d’intérêt. Mais à ce stade, il semble que les taux d’intérêt devraient rester tels qu’ils sont », a déclaré Khara.

