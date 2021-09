La mauvaise forme de Çağlar Söyüncü réitère l’importance de Jonny Evans

Depuis le départ de Harry Maguire à l’été 2019, les projecteurs de la défense de Leicester City sont braqués sur Çağlar Söyüncü. Et, au début, il s’est mis sous les projecteurs comme le protagoniste principal d’une pièce de Shakespeare ; il est rapidement devenu l’un des meilleurs défenseurs centraux de la Premier League aux yeux de beaucoup; certains ont même utilisé sa forme comme un bâton pour piquer 80 millions de livres sterling avec Maguire. Deux ans plus tard, cependant, et les choses semblent un peu différentes pour la paire susmentionnée.

D’une certaine manière, ils ont terminé leur changement de stature. Harry Maguire est reconnu par beaucoup comme le meilleur défenseur central d’Angleterre sous Gareth Southgate et l’un des meilleurs de la Premier League. Pendant ce temps, Çağlar Söyüncü frôle rapidement le côté surestimé de l’opinion des fans, qui est comme le no man’s land du beau jeu.

Soudain, Söyüncü est passé d’un défenseur digne de confiance, dominant et sage à une ombre maladroite, chaotique et facilement dupe de son ancien moi. En termes de football, il est passé de l’espèce de Nemanja Vidic à un joueur de plus en plus similaire à Martin Skrtel, ce qui n’est pas une bonne chose. La question est, comment et pourquoi sa forme a-t-elle chuté de manière si spectaculaire ?

La mauvaise forme de Çağlar Söyüncü réitère l’importance de Jonny Evan à Leicester City

Erreur après erreur

Une erreur en donnant un but à West Ham United lors d’une défaite 4-1, donnant un penalty contre Norwich City dans une victoire serrée, compte tenu de ses ordres de marche lors d’une défaite 6-1 pour la Turquie contre les Pays-Bas, Çağlar Söyüncü a connu un début épouvantable à la saison. Et cela arrive quand Leicester a besoin de lui à son meilleur.

Trois matchs dans la saison, les Foxes sont privés de Jonny Evans, Wesley Fofana et du nouveau venu Jannik Vestergaard, laissant Brendan Rodgers avec un seul défenseur central naturel. Le plus gros problème ici, cependant, est que son seul défenseur central naturel est dans la pire forme de sa vie. Dans des situations comme celle-ci, Söyüncü doit être dominant et dominant. Il ne peut pas être erratique, peu fiable et sujet aux erreurs.

Sans Jonny Evans, c’est presque comme si Söyüncü avait été abandonné et laissé à lui-même par son tuteur ; c’est comme si quelqu’un avait emporté le bouclier et le sérum de Captain America, laissant un homme maigre, faible et vulnérable. Des questions ont été posées sur la capacité du Turc à diriger sans son partenaire la saison dernière, et il semble maintenant que ces questions aient été répondues.

Lieu à risque ?

Si Brendan Rodgers veut enfin amener cette équipe de Leicester dans le top quatre, alors il doit prendre des décisions brutales. Il doit se demander, au retour d’Evans et Vestergaard, Çağlar Söyüncü a-t-il encore une place dans les 11 premiers ? Peut-il vraiment justifier la sélection du défenseur après son début de campagne lamentable ? Mieux encore, lorsque Fofana récupérera l’année prochaine, va-t-il glisser dans les profondeurs indésirables de l’équipe ?

Seul le temps nous dira si les réponses à ces questions ramènent Söyüncü à la case départ sous Rodgers. Une chose que nous savons, cependant, est que, pour le bien des Foxes, le défenseur doit changer sa saison.

